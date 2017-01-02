В интересах культуры в Латвии запретили никаб

Запрет на никаб вступает в силу в Латвии с 1 января 2017 года. Согласно новому закону нельзя появляться в общественном месте в одежде, покрывающей лицо.

Изначально на рассмотрение было два вида табу. Первый (частичный) закон предполагал запрет на ношение одежды, скрывающей лицо, только в государственных и образовательных учреждениях. Второй (полный) – воспрещает появление в никабе во всех публичных местах. Таким образом, в минюсте предпочли последний вариант, и закон, регламентирующий запрет никаба в общественных местах, вступает в силу с 1 января.

Свое решение министр юстиции Латвии Дзинтарс Расначс обосновывает сохранению культуры латвийцев: «Данный запрет необходим не только для обеспечения общественного порядка, но и для защиты культурных ценностей Латвии».