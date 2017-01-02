Нобелевские лауреаты вступились за рохинья

(На фото - в центре кадра Десмонд Туту и Малала Юзафзаи)

Группа нобелевских лауреатов и активисто нобелевского движения выступила с критикой своей коллеги, правителя Мьянмы Аунг Сан Суу Куи за то, что она проводит в отношении народности рохинья политику, противоречащую человечности.

Среди лауреатов, подписавших письмо, в частности, архиепископ Десмонд Туту и известная Малала Юзафзаи из Афганистана. Они обвинили власти Мьянмы в том, что армия этой страны продолжает убивать сотни людей рохинья, включая детей, насиловать женщин, сжигать дома, беспричинно арестовывать людей только на основании их этнической принадлежности.

Также властям Мьянмы вменяется в вину то, что они не обеспечивают должного допуска в зону конфликта гуманитарных организаций, которые своим присутствием могли бы предупредить многие из этих зверств.

Напомним в этой связи, что нынешняя глава правительства Аунг Сан Суу Куи, сама в свое время была номинирована на Нобелевскую премию в качестве диссидентки и жертвы режима военной диктатуры. Однако после того, как примерно год назад она победила на выборах и сформировала новое демократическое правительство, выяснилось, что принципы демократии в ее понимании на рохинья не распространяются.