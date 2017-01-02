Цинизм на чеченских костях

В новогоднюю ночь по советской традиции Кремль решил устроить своим гражданам подарок. Специфическим для него гражданам и специфический подарок.

В Чечню из Ростовской лаборатории были привезены в пакетах останки 109 человек, пропавших без вести еще в 1994 году, в первую чеченскую войну. По привозу их экстренно захоронили в общей могиле. Из 109 были идентифицированы личности только 2 человек.

Цинизм прозошедшего, если задуматься, должен потрясать воображение. Даже чисто юридически, есть факт убийства 109 граждан России, останки которых, судя по всему, свыше 20 лет удерживались в Ростове. При этом ни возбуждения уголовных дел по факту их гибели, ни их публичного расследования никто не осуществлял - в итоге, вместо этого без всяких объяснений их привезли и захоронили в общей могиле под шумок помезных новогодних празднеств.

Ахмед Гисаев, знаменитый чеченский правозащитник, коллега убитой Натальи Эстемировой, который сам в свое время едва выбрался живым после пыток из концлагеря Чернокозово, проживающий сейчас в Европе, написал в этой связи следующее:

"Необоходимо также отметить метод избранный для захоронения останков – ОБЩАЯ ЯМА. Многие наверное и не знают, что это любимый метод почти всех военных преступников, который лучше всего может помешать проведению экзгумаций тел в случае попытки проведения идентификаций. Получается, что Кремль изначально намеревался недопускать установления обстоятельств гибели этих людей, и речь идет о продуманной линии поведения сокрытия преступлений. По всей видимости, весь сценарий был хорошо продуман и отнюдь сам процесс и его участники совсем неслучайны.

...Именно сокрытие своих гнусных преступлений - избранная линия российского руководства. Подверждением этого является и то, что именно оно заблокировало 2005-2007 гг. проект центра идентификаций на базе Судебно-Медицинского Бюро Чеченской Республики, отдела генетико-молякулярной экспертизы, который ПАСЕ Совета Европы планировали открыть в указанный период. Этот международный институт брал на себя бремя обеспечения оборудованием, обучение персонала, финансирование и другие направления обеспечения данного проекта, необходимого в Чеченской Республике, где тысяча тел жертв невозможно было идентифицировать, а соотвественно установить и обстоятельства преступлений. Работники Судебно-Медицинского Бюро, с которыми я лично разговаривал, имели большой опыт работы, сами являлись жертвами подобных преступлений, буквально горели желанием осуществить данный проект, однако Кремль, ФСБ жёстко присекли реализацию проекта. Дошло до того, что в Судебно-Медицинское Бюро Чеченской Республики несколько раз врывались с несанкционированными обысками ФСБшники, переворачивали вверх дном весь архив в поисках «слива» со стороны чеченцев, работников Судебно-Медицинского Бюро о своих преступлениях. И неудивительно, в концев –концов, какие преступники захотят, чтобы раскрыли их преступления: похищения человека – военная техника, спецоружие, и связь – обнаружение трупа – идентификация – преступление раскрыто. По этой простой формуле можно было установить тысячи преступлений российских военных структур в Чечне. Однако, «борцы со вселенским злом, террористами» почему-то не захотели, чтобы в мире узнали об их «славных подвигах» на этом поприще".

Итак, на фоне новогодней вакханалии в России практически остался незамеченным факт убийства 109 ее граждан, близкие которых, кстати, до последнего надеялись на то, что они живы. Им не была дана юридическая оценка, их не позволили даже идентифицировать и нормально похоронить.

И никакого резонанса - не только в официальных СМИ, но и т.н. "оппозиционных".

Празднование нового, 2017 года прошло в путинской России без осложнений.