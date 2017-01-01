"Сейчас сюда едут ФСБ..." - директор школы угрожает учителям

Расшифровка аудио, записанного в кабинете нового директора школы села Белозерье.

Голоса:

1. Две молодые учительницы-мусульманки, которых увольняют за ношение платка.

2. Вера Павловна Липатова, новый директор школы, эрзянка родом из села Симкино Березниковского района.

3. Юлия Андреевна Николина, заведующая отделом по работе с учреждениями образования, опеки, попечительства Ромодановского района, мокшанка.

4. Неизвестный мужчина.

5. Рясим Хафизович Салихов, глава администрации села Белозерье, местный татарин.

Учительницы, входя в кабинет директора: Можно? Здравствуйте. Вызывали?

Директор Липатова: Вы написали заявления.

Учительницы: Да. Написали заявление.

Липатова: Где ваши заявления?

Одна учительница: Я не знаю, Вера Павловна, где мое заявление.

Липатова: Напишите повторно. Как же...

Николина: Садитесь туда и пишите снова.

Липатова: Пока дело не кан..., не каникулы...

Одна учительница: Я не буду пока писать. Син дә язма, кардәш.

Николина (по телефону): Нет, я не могу вам его...

Вторая учительница: Видите что, пока мы не будем писать.

Николина: Кто спрашивает?

Липатова: Так, ваши заявления верните мне.

Одна учительница: Я не видела, я вам отдала свое заявление и все. Я сегодня вообще не видела

Николина: Вера Павловна, кто-то звонит, спрашивает эту малину (?). Вы кто? (Кладет трубку).

Липатова: Юлия Андреевна, вот что они говорят. Заявления хотят писать. Заявления мне отдали...

Николина: Так.

Липатова: Больше они не видели.

Николина: Ну-ка, садитесь быстро и напишите заявления.

Липатова: Быстро сядьте! Сядьте быстро!

Одна учительница: Я не буду писать.

Николина: Пиши садись!

Липатова: Ну-ка, сядьте!

Вторая учительница: Да.

Николина: Пиши садись, говорю!

Одна учительница: Меня не заставите.

Липатова: Нет, вторая.

Николина: Как? Тогда у нас есть право - ты все равно будешь уволена по статье - потому что в субботу тебя целый день не было на работе.

Одна учительница: У меня в субботу выходной день.

Николина: Никто его не устанавливал тебе...

Одна учительница: Можете...

Липатова: Альбина Касимовна, говорит, схватила заявление, эээ, Янгличева...

Одна учительница: Не я...

Липатова: Янгличева, и убежала с ними.

Николина (обращаясь к главе сельской администрации Салихову): Рясим Хафизович, а вы говорили, что она нужна здесь, что ей шанс надо дать?

Одна учительница (почти плача): Я уже говорила, ведь не я захватила заявления. Я напишу со всеми.

Николина: Тогда что тебе мешает сейчас написать? Сейчас сюда едут ФСБ, и мы пишем заявления.

Одна учительница: Пускай едут.

Николина: Напишем заявления.

Вторая учительница: Адя чыктык (Пошли выйдем). Пусть.

Липатова: Никуда не пойдете, наглецы. Молодые девочки, Аллаху молятся.

Неизвестный мужчина: Давайте.

Липатова: Как же вы молитесь-то?

Учительница: Можно нам выйти?

Неизвестный мужчина: Не будем расходиться, но не оттуда.

Рясим Салихов: Чык, чык (выходите, выходите). (неразборчиво) оформляться. Барыгыз, барыгыз (уходите, уходите). Барыгыз, бар (уходите, уходите).

Учительница: Кардәш, адя чык (сестра, давай выходи).

Звук закрывания металлической двери.

Много женских голосов.

Учительница: Халык, хазер ФСБ килә, ди (Народ, сейчас ФСБ приедет, говорят).

Женский голос: Аллаһ, куркалар! Алсалар, нишләрләр? Кисәрләр? Кисә төшәрләр? (О Аллах, боятся! Если заберут, что с нами сделают? Обрежут? Обрежут немного?)

Учительница: Ничек әтәләр безгә (как говорят нам) - не выходите никуда, пишите!

Вторая учительница: Халык, хазер ФСБ килә, ди, һәммәсен заставляют заявление (Народ, сейчас ФСБ приедет, говорят, всех заставляют заявление...).

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