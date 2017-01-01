"Сейчас сюда едут ФСБ..." - директор школы угрожает учителям

Расшифровка аудио, записанного в кабинете нового директора школы села Белозерье.
Голоса:
1. Две молодые учительницы-мусульманки, которых увольняют за ношение платка.
2. Вера Павловна Липатова, новый директор школы, эрзянка родом из села Симкино Березниковского района.
3. Юлия Андреевна Николина, заведующая отделом по работе с учреждениями образования, опеки, попечительства Ромодановского района, мокшанка.
4. Неизвестный мужчина.
5. Рясим Хафизович Салихов, глава администрации села Белозерье, местный татарин.
Учительницы, входя в кабинет директора: Можно? Здравствуйте. Вызывали?
Директор Липатова: Вы написали заявления.
Учительницы: Да. Написали заявление.
Липатова: Где ваши заявления?
Одна учительница: Я не знаю, Вера Павловна, где мое заявление.
Липатова: Напишите повторно. Как же...
Николина: Садитесь туда и пишите снова.
Липатова: Пока дело не кан..., не каникулы...
Одна учительница: Я не буду пока писать. Син дә язма, кардәш.
Николина (по телефону): Нет, я не могу вам его...
Вторая учительница: Видите что, пока мы не будем писать.
Николина: Кто спрашивает?
Липатова: Так, ваши заявления верните мне.
Одна учительница: Я не видела, я вам отдала свое заявление и все. Я сегодня вообще не видела
Николина: Вера Павловна, кто-то звонит, спрашивает эту малину (?). Вы кто? (Кладет трубку).
Липатова: Юлия Андреевна, вот что они говорят. Заявления хотят писать. Заявления мне отдали...
Николина: Так.
Липатова: Больше они не видели.
Николина: Ну-ка, садитесь быстро и напишите заявления.
Липатова: Быстро сядьте! Сядьте быстро!
Одна учительница: Я не буду писать.
Николина: Пиши садись!
Липатова: Ну-ка, сядьте!
Вторая учительница: Да.
Николина: Пиши садись, говорю!
Одна учительница: Меня не заставите.
Липатова: Нет, вторая.
Николина: Как? Тогда у нас есть право - ты все равно будешь уволена по статье - потому что в субботу тебя целый день не было на работе.
Одна учительница: У меня в субботу выходной день.
Николина: Никто его не устанавливал тебе...
Одна учительница: Можете...
Липатова: Альбина Касимовна, говорит, схватила заявление, эээ, Янгличева...
Одна учительница: Не я...
Липатова: Янгличева, и убежала с ними.
Николина (обращаясь к главе сельской администрации Салихову): Рясим Хафизович, а вы говорили, что она нужна здесь, что ей шанс надо дать?
Одна учительница (почти плача): Я уже говорила, ведь не я захватила заявления. Я напишу со всеми.
Николина: Тогда что тебе мешает сейчас написать? Сейчас сюда едут ФСБ, и мы пишем заявления.
Одна учительница: Пускай едут.
Николина: Напишем заявления.
Вторая учительница: Адя чыктык (Пошли выйдем). Пусть.
Липатова: Никуда не пойдете, наглецы. Молодые девочки, Аллаху молятся.
Неизвестный мужчина: Давайте.
Липатова: Как же вы молитесь-то?
Учительница: Можно нам выйти?
Неизвестный мужчина: Не будем расходиться, но не оттуда.
Рясим Салихов: Чык, чык (выходите, выходите). (неразборчиво) оформляться. Барыгыз, барыгыз (уходите, уходите). Барыгыз, бар (уходите, уходите).
Учительница: Кардәш, адя чык (сестра, давай выходи).
Звук закрывания металлической двери.
Много женских голосов.
Учительница: Халык, хазер ФСБ килә, ди (Народ, сейчас ФСБ приедет, говорят).
Женский голос: Аллаһ, куркалар! Алсалар, нишләрләр? Кисәрләр? Кисә төшәрләр? (О Аллах, боятся! Если заберут, что с нами сделают? Обрежут? Обрежут немного?)
Учительница: Ничек әтәләр безгә (как говорят нам) - не выходите никуда, пишите!
Вторая учительница: Халык, хазер ФСБ килә, ди, һәммәсен заставляют заявление (Народ, сейчас ФСБ приедет, говорят, всех заставляют заявление...).
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