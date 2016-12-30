Курдских террористов изгнали сами курды

(На фото - Мурат Карайлан)

Союзное Анкаре правительство Иракского Курдистана во главе с Масудом Барзани вынудило покинуть этот регион Рабочую Партию Курдистана, ведущую борьбу против Турции.

Соответствующее заявление сделал глава РПК Мурат Карайлан после угрозы Барзани, что если они не покинут регион, их вышвырнут из него силой сами курды. В частности, речь идет о части этого региона под названием Синджар, где долгие годы действовал местный филиал РПК - Синджарский Союз Сопротивления (YBŞ). Барзани, который является стратегическим союзником Эрдогана, пообещал, что эта тербанда будет ликвидирована военным путем, если не перестанет подставлять местных курдов и создавать им проблемы своим присутствием.

Карайлан заявил о выходе его людей из Синджара, объяснив своим сторонникам это решение тем, что "ставит единство курдского народа во главу угла". При этом он выразил неудовольствие угрозами со стороны Барзани, сказав, что такого же решения можно было добиться "посредством переговоров".

Однако как показывает практика, языка уговоров и увещеваний коммунистические террористы не понимают, по крайней мере, если он не подкреплен более доступными их пониманию силовыми аргументами.