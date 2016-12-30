Силантьев "защищает" православных татар

К огневому прикрытию нового проекта - "православных татар" - подключили тяжелую исламофобскую артиллерию.

Так, Роман Силантьев заявил о том, что "исламисты пошли в атаку на православных татар", хотя налицо совершенно обратное - судя по интенсивности их пиара на самых разных площадках, связанных с РПЦ и ФСБ, в атаку пошли как раз "православные татары".

Ну и потом, о каких "исламистах" толкует Силантьев? Ладно бы речь шла о нас, которые посвятили этой теме уже несколько публикаций, или о ряде сетевых исламских блогеров, которые привлекают к ней внимание. Но вместо этого Силантьев обвинил в такой атаке ДУМ РФ (СМР) Равиля Гайнутдина, который, на наш взгляд, как раз чрезвычайно халатно относится к этой теме и никак не реагирует на нее.

И это при том, что в свое время РПЦ своими истериками на эту тему вынудила СМР отказаться от даже символической поддержки русским мусульманам, которые в начале нулевых годов стали было группироваться вокруг него. И вот, те, кто вынудили СМР отказаться от поддержки проекта русских мусульман, сейчас агрессивно продвигают проект православных татар.

На это в частном порядке отреагировал историк Дамир Хайретдинов, указавший на неграмотность лидера православных татар Динары Бухаровой в вопросе истории татар Нижегородщины. И вот эту его в высшей степени осторожную реплику Силантьев теперь выдает за атаку СМР на православных татар, только на том основании, что Хайретдинов преподает в Московском Исламском Университете.

То есть, налицо удар на упреждение по СМР, призванный, видимо, добиться того, чтобы у него даже не возникло желания оппонировать агрессивному продвижению проекта православных татар.

Кстати, название православные татары Силантьев использует без кавычек в отличие от русских мусульман, про которых он всегда пишет только так ("русские мусульмане"). Ну и, как известно, по Силантьеву русские мусульмане это враждебная государству группа, которая официально должна находиться под полным контролем силовиков (неофициально это уже давно так). Что же касается православных татар, по мнению Силантьева, "при лицезрении на экране православных татарок Алины Кабаевой, Чулпан Хаматовой или Софии Губайдуллиной" татары должны "получать эстетическое удовольствие", а не "печально помнить о неизбежной ассимиляции".

Иначе говоря, Силантьев посоветовал татарам не сопротивляться национальному изнасилованию, а расслабиться и получать от него удовольствие.