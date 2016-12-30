Евреям разрешили многоженство

Израильская телекомпания Channel 10 сообщила о том, что иудейские раввины начали разрешать своим единоверцам многоженство с целью обогнать мусульман в рождаемости.

В частности, было продемонстрировано письмо с ответом на вопрос (аналог исламской фетвы) верховного раввина Иерусалима Шломо Амара, в котором он разрешил спрашивающему взять вторую жену.

Такое деяние, то есть, брак со второй женой с целью увеличения еврейского потомства назван в письме "мицвой", то есть, религиозным деянием (аналог исламского ибадата).

Решение было горячо поддержано крайними религиозными сионистами из организации "Полностью Еврейский Дом", которые заявили каналу, что такое решение расчитано на ответственных мужчин и женщин, призвано обеспечить евреям демографическое большинство в стране, а одиноким еврейкам - право на замужество.