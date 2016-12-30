Обама поджигает Белый дом перед уходом

Барак Обама в последние дни действует, как русский главнокомандующий Михаил Кутузов, который не сумев удержать Москву, решил ее напоследок поджечь. В данном случае Обама как представитель демократов и глобалистов, не сумевших удержать Белый Дом, решил поджечь отношения США с их раздражителями - ультрасионистами Нетаньяху и путинской Россией. Очевидно, рассчет делается на то, что придя к власти новому президенту Трампу, другу крайних сионистов и Путина, теперь придется не улучшать отношения с ними, как он хотел, а восстанавливать, что будет не так-то просто.

В частности, вчера было принято решение о высылке из США костяка российского дипломатического корпуса в этой стране - сразу 35 дипломатов. На то, чтобы убраться восвояси, им дано 72 часа. Кроме того, введены и новые санкции против России, и персональные санкции против 4 руководителей ГРУ: Игоря Коробова, Сергея Гизунова, Игоря Костюкова и Владимира Алексеева.

Обоснования всех этих решений, с формальной точки зрения, "шиты белыми нитками", то есть, в Белом доме попросту не стали себя ими утруждать. Напомним, что неделю назад американцы также пропустили в ООН явно антиизраильскую резолюцию, чего до этого не было никогда. Причина также понятна - все последние годы демократическая администрация США критиковала правительство Нетаньяху за его конфронтационную линию поведения по отношению к палестинцам, в ответ на что он поддержал на выборах Трампа и после его победы стал злорадствовать, что победил "настоящий друг Израиля". В ответ демократы устроили прощальный подарок самому Израилю, а точнее, тем силам в нем, которые рассчитывают на продолжение конфронтационной политики по отношению к палестинцам и безусловную поддержку США в этом.

Кстати, по-видимому, это не последние прощальные подарки Обамы. Как мы уже писали, 15 января должна состояться Парижская конференция, которая может закончиться односторонним признанием независимости Палестины рядом западных стран при содействии дипломатов нынешней администрации США. По имеющейся у нас информации, путинский режим тоже еще ждет несколько сюрпризов, а с ним и Трампа, который расчитывал на совсем другое развитие американо-российских отношений, чем то, что сейчас осуществляет Обама.