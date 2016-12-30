Москва виртуозно переобулась: "террористы" превратились в "оппозицию"

Итак, Минобороны РФ опубликовало список "группировок умеренной оппозиции", присоединившихся (с его слов) к режиму перемирия в Сирии. Читаем:

"Группировки умеренной оппозиции, контролирующие значительные территории в северной и центральной части Сирии, присоединившиеся к режиму перемирия:

1.«Фейлак аш-Шам»

В состав группировки входят 19 отрядов. Общая численность боевиков «Фейлак аш-Шам» достигает более 4 тыс. человек. Формирования группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Хомс.

2.«Ахрар аш-Шам»

Полное название «Харакят Ахрар аш-Шам аль-Исламия». В состав движения входят более 80 отрядов.

Общая численность боевиков «Ахрар аш-Шам» составляет около 16 тыс. чел. Формирования «Ахрар аш-Шам» ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Дамаск, Даръа, Идлиб, Латакия, Хама и Хомс.

3.«Джейш иль-Ислам»

В состав «Джейш аль-Ислам» входят 64 отряда. Общая численность боевиков - около 12 тыс. человек. Формирования «Джейш аль-Ислам» ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Дамаск, Даръа, Дейр-эз-Зор, Латакия, Хама и Хомс.

4.«Сувар аги-Шам»

В состав группировки входят 8 батальонов. Общая численность - около 2,5 тыс. человек.

Отряды группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

5.«Джейш аль-Муджахидин»

В состав группировки входят 13 отрядов. Общая численность группировки - около 8 тыс. человек.

Формирования из состава «Джейш аль-Муджахидин» ведут боевые действия в г. Алеппо, провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.

6.«Джейш Идлиб»



В состав группировки входят 3 крупных отряда. Общая численность - более 6 тыс. человек.

«Джейш Идлиб» ведет боевые действия в провинции Идлиб.

7.«Алъ-Джабхат аьи-Шамия»

Организационно состоит из 5 крупных отрядов. Общая численность - около 3 тыс. человек.

Отряды группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск".

Что же мы видим? Одномоментно, без всяких обоснований для своего быдла те же группировки, про которые ему год говорилось, что это не оппозиция, а террористы, которые Лавров и Захарова с пеной у рта требовали ввести в списки террористов и не включать в списки участников переговоров, превратились из террористов в "группировки умеренной оппозиции".

Тут тебе и Ахрар аш-Шам, который еще месяц назад Захарова называла террористами, обвиняя США в том, что они им пособничают, не желая их признавать таковыми, и Джейш аль-Ислам, и Джейш аль-Муджахидин (то есть, Армия Моджахедов!), и другие мало чем отличающиеся от них группы моджахедов.

Все они теперь не террористы, а "группы умеренной оппозиции". С чем их, нас, а главное кремлевскую пропаганду и дорогих россиян и поздравляем. И напоминаем - принимать на веру то, что говорят в Кремле и МИДе, а также в эфире российских телеканалов - себя не уважать.

Говорить они будут то, что посчитают нужным, не утруждая себя обоснованиями или меняя их, на ходу и не заморачиваясь, как говорят, тем, как все это смотрится со стороны.