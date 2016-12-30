Ломая предрассудки, в космос летит британский мусульманин

Хусейн Манавер (Hussain Manawer) стал лицом британской мусульманской общины. Такую оценку он получил после того, как его объявили первым в Британии мусульманином, который полетит в космос, сообщает About Islam.

Манавер поэт, основатель благотворительного фонда и творческого агентства, был отобран среди тысяч конкурсантов из 90 стран мира, претендующих на победу в программе «Восходящая звезда» (Rising Star). Конкурс проводился лондонским «агентством талантов» Kruger Cowne в сотрудничестве с частной аэрокосмической компанией XCOR, занимающейся организацией коммерческих полетов в космос.

Выиграв в соревновании, британский мусульманин получил возможность отправиться в космическое путешествие в 2018 году в составе экспедиции.

«Я никогда не думал, что выиграю», — признается 25-летний мусульманин. - «На самом деле, я никогда не мечтал о полете в космос, но чувствовал, что могу дать миру больше… И когда я узнал о конкурсе, то решил попробовать».

Он посвятил свою победу всем, кто страдает от психических заболеваний, и заявил, что имеет в жизни важную миссию.

Став первым в Британии космонавтом, исповедующим ислам, он собирается использовать свое долгожданное путешествие для того, чтобы привлечь внимание к проблемам психического здоровья молодежи и населения в целом не только в этой стране, но и во всем мире.

«Я использую это как платформу для углубления в данную проблему… Для того, чтобы вас воспринимали серьезно, чтобы оказывать влияние, вы должны кем-то стать», поэтому победа в конкурсе и известность важны для него, как объясняет Манавер.

Еще до этой победы Манаверу удалось собрать тысячи фунтов на благотворительные цели, он дает уроки по противодействию виртуальному запугиванию ученикам 400 школ, имеет успешный канал на YouTube и был факелоносцем в рекламной кампании Лондонской Олимпиады.

В своей речи по случаю победы в конкурсе он объявил:

«Меня зовут Хусейн, и я не террорист. Я подумал: весь мир смотрит, как мусульманин получает награду, и решил сказать что-то стоящее. Хорошо, когда люди видят положительную сторону религии, которая часто остается незамеченной».