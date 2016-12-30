«Пусть будет проклят тот, кто врет!» - последнее слово журналиста в Чечне

Верховный суд Чечни оставил в силе приговор журналисту «Кавказского узла» Жалауди Гериеву, осужденному на три года за незаконный оборот наркотиков. Защита Гериева считает решение Верховного суда Чечни незаконным и заявила о намерении подать кассационную жалобу.

Напомним, 5 сентября Шалинский районный суд приговорил Жалауди Гериева к трем годам колонии по части 2 статьи 228 УК РФ за хранение наркотиков (марихуаны) в особо крупном размере. По версии следствия, рано утром 16 апреля Гериев отправился на кладбище на окраину соседнего селения Курчалой, чтобы употребить наркотики.

По информации правозащитной организации «Мемориал», Гериев в этот день собирался вылететь в Москву на семинар «Судебная журналистика: стратегическое правосудие в материалах российских медиа». Однако в районе селения Цоцин-юрт маршрутное такси было остановлено, и трое неизвестных мужчин вытащили Гериева на улицу (очевидцы похищения свидетельствовали об этом), и посадили в машину.

Сам журналист говорил, что его вывезли в лес, где избивали и душили. По словам Гериева, его обвиняли в работе против властей Чечни и заставили признаться в хранении марихуаны. Позже журналист отказался от этих показаний.

«Отсутствие прямых доказательств вины Гериева и давление на него в ходе следствия дают основания полагать, что уголовное преследование корреспондента «Кавказского узла» связано с его профессиональной деятельностью», — считают коллеги журналиста.

Выступая с последним словом в Верховном суде, Жалауди Гериев настаивал на своей невиновности, призвал в судьи Аллаха и к проклятию того, кто навлекает ложь на истину.

Ранее, в сентябре к Жауди Гериеву наведались с визитом сотрудники ФСБ. Согласно протоколу опроса, который попал в распоряжение журналистов, двое сотрудников ФСБ приходили к Гериеву в сентябре 2016 года. Из разговора с ними журналист понял, что они владеют подробностями его уголовного преследования, в том числе знают об обстоятельствах задержания.

«Мне дали понять, что [...] при моем согласии сотрудничать с ними могут помочь мне. В обмен они требовали информацию о внутренней политике редакции, по возможности влиять на редакционную политику «Кавказского узла». Они также интересовались связями с зарубежными СМИ, моими статьями и поездками за границу», – рассказал своим адвокатам Гериев.

Однако, как отметил Гериев, в итоге никаких договоренностей между ним и сотрудниками достигнуто не было.

«Я ответил сотрудникам, что являюсь не более, чем журналистом, всегда писал и буду писать правду, а «Кавказский узел» никогда не работал в чьих-либо интересах. Сотрудники ушли, поняв, что более ничего я сообщить им не могу», - заключил Жалауди Гериев.

Стоит отметить, что сотрудники ФСБ не имели права встречаться с Гериевым в отсутствии его адвоката.