Борода как новый дресс-код для полицейских в США

Полицейским Нью-Йорка, желающим по религиозным мотивам носить тюрбаны и отпускать бороду, будет разрешено это сделать, находясь на службе.

Местное руководство полиции приняло такое решение после обращения одного из стражей порядка в федеральное руководство, в которой он заявил, что не имеет возможности носить головной убор при исполнении.

Новыми послаблениями в дресс-коде могут воспользоваться теперь полицейские Вашингтона, Риверсайда, Колумбия в Калифорнии.

Напомним, ранее в качестве исключения бороды и тюрбаны разрешили носить в армии США. Однако при этом на тюрбанах полицейских и военнослужащих должен быть прикреплен специальный значок, а длина бороды не может превышать одного миллиметра.