Халяльная «баланда» может появиться в меню ИК Татарстана

В Татарстане для обсуждения насущных вопросов заключенных прошла встреча имамов, курирующих исправительные колонии республики. В собрании в здании УФСИН РТ также приняли участие генерал-лейтенант начальник УФСИН России по РТ Хаммадишин Дауфит Закирович, советник генерала УФСИН по работе с верующими Давлеев Рафаэль Ганеевич, заместитель Муфтия ДУМ РТ по социальной работе Илдар хазрат Баязитов, начальники колоний.

Подводя итоги уходящего года, начальник УФСИН РТ сказал: «Мы с вами делаем общее благое дело, стараемся исправить и вернуть в общество преступников так, чтобы они вновь не встали на свой греховный промысел».

Имамы некоторых исправительных учреждений озвучили перед Хаммадишиным проблемы заключенных мусульман. Самые актуальные из них - это халяльное питание, строительство молельных комнат на промышленных предприятиях колоний, а также решение проблемы с беспрепятственным доступом желающих на пятничные проповеди.

Руководитель УФСИН дал обещание решить проблему халяльного питания в колониях, но отметил, что это вопрос непростой и требует подробного разбирательства.