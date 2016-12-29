Мордовские чиновники на тропе войны с платками

Мордовские власти не оставляют в покое местных мусульман - многолетняя разнузданная антимусульманская истерия в местных СМИ сменяется на облавы в мечетях, отнимают мечети у тех, кто строил их и обслуживал, и т.д.

Но особенно постыдно то давление, которое власти уже более трех лет оказывают на учениц-мусульманок, а также на учительниц-мусульманок.

Мордовские власти еще в 2013 году начали агрессивные действия против школьниц-мусульманок, попытавшись запретить ношение платков юридически несостоятельным постановлением правительства от мая 2013 года. Дикие действия некоторых директоров в отношении мусульманских детей - у них срывали платки, выгоняли с торжественных линеек в школах, не допускали на уроки - были вовремя пресечены адвокатами Духовного управления мусульман Мордовии и родителями девочек. Дело повернулось так, что Министерство образования Мордовии было вынуждено принести извинения мусульманам и пообещало больше не трогать мусульманских девочек.

Однако обещания министра, как оказалось, ничего стоили - уже в мае 2014 года правительство Мордовии вынесло новое постановление, снова направленное против девичьих платков. Правда, у этого постановления тоже есть юридический изъян - запрещается ношение любых головных уборов в школе. Однако юристы властей, привычные к тому, что любые решения и постановления властей исполняются без всякой критики, не учли, что платки и шарфы, согласно санитарных правил и норм о тканях, не относятся к разряду головных уборов. Вот промашка-то!

Непонятно, чем мешают платки девочек-мусульманок солидным дяденькам и тетенькам, сидящим в мягких креслах в роскошных кабинетах в Саранске. Но факт, что перефразируя "Мимино", можно сказать, что они "такую личную неприязнь испытывают к потерпевшим девочкам, что кушать не могут".

Второй этап войны против девочек стал затяжным, со многими драматическим поворотами в сюжете - несколько судов, вплоть до Президиума Верховного суда РФ, много заседаний комиссий по делам несовершеннолетних, где родителям угрожали отобрать у них дочерей за их ненадлежащее воспитание, выражающееся в том, что девочки приходят в школу в платках, и т.д. Пролилось много слез мусульманских девочек и их матерей, отцы девочек сжимали кулаки и зубы в бессильном гневе...

Особенно сильным стало давление властей на село Белозерье и на школу этого села, где девочки поголовно ходили в платках. Там и учительницы ходили в платках, за исключением одной учительницы нетатарской национальности.

Белозерские учительницы стали мишенью с самого начала войны мордовских чиновников против платков. К ним применяли самые разные методы, чтобы заставить их самих снять платки, и чтобы они помогали властям обрабатывать школьниц и их родителей.

Школу угрожали закрыть насовсем, составлялись протоколы о всяческих нарушениях, выкручивали руки местным предпринимателям, помогающим материально школе. Промежуточным итогом стали сепаратные договоренности белозерской "элиты", говоря языком средневековых документов, "лутших людей деревни", лично с главой Мордовии Владимиром Волковым, о том, что ученицы начальных классов снимут платки, а остальные девочки, начиная с пятого класса, смогут продолжать носить платки.

Так и случилось, но при этом некоторых девочек начальных классов родители забрали из школы - на домашнее обучение, ведь по ханафитскому мазхабу мусульманка обязана покрываться перед посторонними мужчинами, начиная с 9 лет.

Директора Белозерьевской школы Равиля Миняева заставили вообще уйти из школы - ему "не нашлось часов". Назначили директором Адилю Янгличеву, которой была поставлена задача - изъять платки из жизни школы. Были принуждены к увольнению те учительницы, кто не согласился повязать платок сзади, "по-комсомольски". Среди них и Рауза Абдрашитова, давшая религиозные знания сотням белозерских женщин и девушек, и Назия Бикмаева, дочь муфтия Зяки Айзатуллина. Уволив молодых и энергичных учительниц, начали возить в школу старушек-пенсионерок из районного центра.

Саранские начальники полагали, что в начале учебного года те девочки, которые ходили в четвертом классе без платка и перешли в пятый класс, уже не будут повязывать платки. Их расчет был на то, что так в течение нескольких лет все ученицы Белозерьевской школы должны были "опростоволоситься". Но этого не случилось.

Гнев начальников не заставил себя ждать. 21 декабря 2016 года Адилю Янгличеву сняли с должности - не справилась с девичьми платками. Да еще и сама ходит в платке. На должность директора привезли Веру Липатову, несколько лет назад уже работавшую учительницей в этой школе. По нашей информации, она эрзянка по национальности.

А 24 декабря, в субботу, белозерских учительниц уже начали активно обрабатывать – некая комиссия из двух замминистров образования, представителей районного отдела образования, главы села в течение 4 часов запугивала их. На учительниц кричали, их унижали, топтали их чувства, многих довели до слез. Заставили расписаться на некоем локальном акте о том, что они обязаны находиться в школе без платков.

26 декабря снова собрали учителей школы и выставили им ультиматум - те, кто снимает платок к Новому году, остается работать. Кто не снимает - увольняется.

Адвоката Марата Ашимова, приехавшего по просьбе учительниц для оказания юридической помощи, не допускали к ним, угрожали вызвать сотрудников ФСБ и полицейских. В итоге и вызвали.

В интернете уже выставлены аудио и видеозаписи с данных "ультимативных" собраний.

Замминистра образования Галина Явкина, также эрзянка, по-хамски заявила, что белозерским учительницам надо либо снимать платки, либо увольняться. Дескать, уже приготовлены сразу по три новые кандидатуры на каждое освобождающееся место. Цитата: "Еще раз - педагоги, после праздников выходят все в светской форме, без головного убора. Сегодня принимают решение, сегодня, здесь, в этой аудитории и нигде по-другому!" Также Явкина заявила, что они знают, что ученики по пятницам уходят на пятничный намаз, а также совершают коллективные намазы во время секций и внешкольных занятий, и что новый директор должна будет прекратить это.

Явкина заявила, что "...проблема серьезная и весь процесс в Белозерьевской школе взят под контроль, под особый контроль, начиная с Главы республики. Не нравится? Кто-то хочет жаловаться? Пожалуйста, жалуйтесь, куда хотите. Пишите, куда хотите. Подавайте в суды - куда хотите. Но здесь будет работать тот коллектив, который нужен... Хватит, снимайте свои платки, шарфы..."

Глава администрации села, Рясим Салихов, упрекал учительниц в том, что его, "своего человека" для главы республики и председателя правительства, ругали целых 45 минут. Так и сказал: "...45 минут вот меня вот так держали - почему у вас такой бардак? Почему учителя ходят в платках? .... И глава республики сказал, четко - если не снимают платки, прямо заявление пишут и уйдут. Министр дал задание - после праздников выходят другие учителя. Церемониться не будем, говорит... Всё, отмашки не будет. Заявление на стол, до свидания... Министр дал задание, подготовить резервный ... коллектив, если до Нового года не снимают, ... десятого числа учителя новые, полностью, весь состав. И думайте. Это очень серьезно...".

Первый замминистра образования, Елена Солдатова, пригрозила проверкой качества работы белозерских учительниц: "И какие мы требования предъявим к качеству вашей подготовки, и к качеству вашего преподавания? Дисквалификация полная пойдет". Получается, если платки снимут, то можно будет продолжать работу, пусть даже и с таким недостаточным, на взгляд Солдатовой, качеством.

Аудиозапись заканчивается на словах: "Мы сейчас оставляем ... только женщин, которые находятся в головных уборах. Всем остальным спасибо". Как обрабатывали этих "женщин, которые находятся" в платках, можно частично судить по видео с главой села Салиховым.ейчас адвокат Ашимов готовит жалобы по вышеописанным событиям в Белозерьевской школе, так как все это является произволом и злоупотреблением, а также превышением должностных полномочий со стороны ряда чиновников.

Вот что Марат опубликовал у себя в фейсбуке: "23 декабря в Ромодановском районе глава Мордовии Владимир Волков провел совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба. Особое внимание было обращено на необходимость более предметной работы по профилактике радикализма в образовательных учреждениях республики.

А уже 24 декабря «комиссия», состоявшая из двух заместителей Министерства образования Мордовии (Солдатова Елена Петровна и Явкина Галина Анатольевна), представителей администрации Ромодановского района и села Белозерье, выехала в школу, где экстренно собрала всех учителей, большинство из которых были дома, так как дети отпущены на зимние каникулы, и предъявила учителям, носившим платок, ультиматум: или они снимают платки или уходят из школы по собственному желанию. Причем сделано это было в грубой форме, с угрозами, оскорблениями и унижениями учителей. Тут же, «на коленке», был издан приказ за подписью директора школы, вносящий изменения в правила внутреннего распорядка школы, о запрете ношения платков в школах и денежном наказании за это.

Учительский коллектив был назван виновником радикализации молодёжи и объявлен чуть ли не ячейкой экстремизма в селе. Женщин продержали более 4-х часов, не выпускали из кабинета, не давали даже высказаться. Часть учителей под таким давлением написали заявление об уходе, часть согласились снять платки.

Уже 26 декабря 2016 года от учителей, отказавшихся переступить через свои моральные принципы, потребовали написать объяснительные. 27 числа экзекуция продолжилась. Теперь присутствовал юрист Министерства образования, заместитель главы Ромодановского района.

Учителя попросили меня выехать в село и проконсультировать их о том, нарушаются ли их права. После моего появления, когда я изъявил желание участвовать в даче моими доверителями объяснений, заместитель Главы администрации Ромодановского района – начальник управления по социальной работе Савинов Владимир Алексеевич пригрозил мне вызовом ФСБ и полиции. Я не возражал против его предложения и в течение буквально 5 минут стражи правопорядка и госбезопасности прибыли в школу. Но так как закон и общественный порядок никем не нарушался, они остались в качестве сторонних наблюдателей.

Однако к тому времени дача объяснительных была закончена и «делегация» через некоторое время убыла. Как выяснилось уже на следующий день, т.е. 28 декабря, ими был составлен приказ о наложении дисциплинарного взыскания, которым было объявлено замечание учителям в платках.

В среду 28 декабря под роспись они были ознакомлены с данным приказом и от них взяли новые объяснительные уже в моём присутствии, где педагоги указали, что они не могут снять платок, т.к. это противоречит их моральным и нравственным принципам, а также предписаниям религии.

У многих учителей тряслись руки, они волновались и плакали, сказав, что никогда не подвергались таким унижениям, как за последние дни. К нам, говорят, отнеслись как к людям второго сорта, несмотря на то, что педагогический стаж многих из низ более 20 лет. В объяснительных было указано, что учебному процессу и его светскости ношение головного платка никак не угрожает.

По моему устному заявлению копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания была мне выдана. На письменную просьбу учителей от 27 декабря выдать копию Правил внутреннего распорядка и Приказа о внесении изменений в них от 24 декабря, было обещано предоставить их в течении 3-х суток.

Вот такая на сегодняшний день ситуация. Началась усиленная борьба с экстремизмом и терроризмом, только начали её с людей, которые по роду своих занятий, своему воспитанию и образованию не только далеки от этого, а наоборот призывают детей к миру, человеколюбию, дают им знания и навыки, от всего сердца переживая за их судьбу. Так уж принято у татар относиться к односельчанам как к родным, особенно если это касается детей. Надеемся на благоразумие властей и на то, что своё рвение они направят в действительно полезное русло".