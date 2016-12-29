В Дагестане люди в масках похитили человека

Умахана Умаханова, жителя села Кокрек Хасавюртовского района Дагестана похитили сегодня неизвестные люди, заявили «Кавказскому узлу» родственники похищенного.

По словам Екатерины Ворониной, также жительницы села, в 4 часа утра вооруженные люди в масках «увезли в неизвестном направлении ее мужа Умахана Умаханова 1987 года рождения».

Стоит отметить, по словам женщины ее муж состоял на профучете в МВД, но ранее не задерживался.

«Его увезли прямо из дома. И с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. В Хасавюртовском РОВД утверждают, что к ним мой муж не доставлялся», - рассказывает Екатерина.

При это в Хасавюртовском РОВД ничего не знают о похищении Умаханова. Как заявили в отделении, среди задержанных мужчины нет.