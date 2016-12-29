Адвокат: «Это начало громких дел по имамам»

Законность приговора в отношении имама мечети в Хасавюрте Магомеднаби Магомедова рассмотрит судебная коллегия военнослужащих ВС РФ 26 января 2017 года. Его адвокат Дагир Хасавов заявил: «Данное дело – очень специфичное. Его обвиняют не просто так, не по уголовному преступлению. Подоплека здесь – ислам и его вероубеждения…его вина ведь не доказана».

Напомним, ранее имама мечети «Восточная» Магомеднаби Магомедова приговорили Северо-Кавказским Окружным военным судом к пяти годам лишения свободы.

В ходе судебного разбирательства вина имама не была доказана. По словам защитника, большинство свидетелей были засекречены и не могли ответить на вопросы по данным ранее ими показаниям. Один из таких свидетелей на вопрос о том, знает ли он значение слова «ислам», ответил: «Нет, я пошел покушать в мечети».

Адвокат Дагир Хасавов возмущается закрытием мечети без решения суда, против чего выступал и его подзащитный имам. «Закрыли, людей выгнали и приварили дверь. Давайте посмотрим на это с двух точек зрения. Во-первых, закон этого не допускает без основания, без решения суда. Теперь с точки зрения ислама: кто врывается в дом Аллаха – кто он?» - спрашивает защитник.

По словам адвоката, единственным документом, который якобы подтверждает преступление Магомеднаби – это лингвистический анализ его речи.

«Я не признаю эту экспертизу, считаю ее незаконной, потому что проводила ее сотрудница МВД в Дагестане, то есть, она, фактически, заинтересованное лицо. При этом она не психолог, не религиовед, не могла расшифровать даже провозглашение Пророка. Она написала: «Звучит непонятная речь на арабском языке», добавляет слова, которых в проповеди не было – это полная фальсификация экспертизы», – отметил Хасавов.

«Это начало громких дел по имамам. У меня на очереди имам Махмуд Велитов, который обвиняется по такой же статье. Поэтому только создается судебная практика, у нас ее нет. С точки зрения закона, мы пройдем все на свете, чтоб оправдать этих людей. Органы вторгаются в сферу религии и создается ощущение, что это процесс против исламского восприятия мира», – заявляет Дагир Хасавов.