Сионисты стирают с лица земли дома мусульман

За год израильские власти уничтожили около 500 домой и более 530 различных зданий палестинских мусульман. Исследовательский центр «Абдулла Аль-Хаварани» при Организации освобождения Палестины приводит данные о том, что за год около 1620 палестинцев остались без крова.

Сионистский режим направил владельцам 657 домов и объектов в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан уведомления о сносе.

В рамках соглашения «Осло II», подписанного между Палестиной и Израилем в 1995 году, Западный берег реки Иордан был разделен на Зоны А (18 % от общей территории Западного берега), В (21%) и С (61%).

Палестина получила право на административное управление самой малой доли земли, Зоной А, и была уполномочена обеспечить в ней меры безопасности. Право на административное управление Зоной B было передано Палестине, но за обеспечение безопасности в ней отвечает Израиль. Право на административное управление Зоной С принадлежит Израилю, как и обеспечение порядка в ней.