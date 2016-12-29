Посольство России в Дамаске спасла «счастливая случайность»

Российское посольство в Дамаске подверглось обстрелу неизвестных 28 декабря в 13:00 и 13:19 (по московскому времени).

МИД России сообщает, что одна из мин, упавшая во внутреннем дворе комплекса посольства РФ «по счастливой случайности не разорвалась».

Вторая мина упала вблизи от здания, передается на сайте МИД РФ.

Неразорвавшиеся боеприпасы разминировали прибывшие на место саперы.

В нападении российское министерство иностранных дел усматривает «провокацию» стороны, выступающей против «мирного урегулирования в Сирии».

На этом фоне нельзя не отметить, что весь мир был свидетелем того, что такое «мирное урегулирование конфликта» в понимании России.