Как горячие грузинские парни вступились за одноклассницу в хиджабе

Около 70 старшеклассников мусульман из грузинского села Мохе в регионе Самцхе-Джавахети 2 дня пикетировали школу, требуя отставки директора, передает «Эхо Кавказа». На акцию учащиеся вышли в знак протеста из-за замечание последней в адрес ученицы по поводу ношения платка, попросив снять его в школе. В знак солидарности в головных уборах (хиджабах) пришли в школу другие ученицы. Вот что сказала одна из них: «Мы не хотим, чтобы победила несправедливость. Мы требуем отставки директора школы. Она не должна касаться вопросов нашей религии». Поддержали девочек и одноклассники, исповедующие ислам.

Мусульманки не испытывали трудности с платком до того момента, как в школе не сменился директор, представитель местной христианской общины Натия Рехвиашвили. Однако, по словам протестующих школьников, вероисповедание директора для них не имеет значения. Один из участников акции учащийся школы заявил: «Мы не требуем директора-мусульманина, мы требуем справедливого директора, который не будет выступать против нашей религии».

Сама же виновница протеста Натия Рехвиашвили категорически отвергает обвинения в свой адрес: «Это просто ложь, ничего такого я не говорила. Ничьи права не были нарушены и не будут нарушаться впредь. Все это спровоцировано извне, и кто за этим стоит, рано или поздно станет известно».

Школьники вновь сели за парты только после того, как напряжение удалось разрядить прибывшим в школу чиновникам - советник по вопросам этнических меньшинств Софо Шаманиди и представитель Министерства образования. Последний пообещал, что случаем займется служба внутреннего аудита ведомства.

Также в Мохе надеются, что случившееся привлечет внимание и главы правительства. Ведь напряженность перекинулась и на отношения взрослых христиан и мусульман. Некоторые из них на условиях анонимности поделились своим мнением: «У нас очень напряженная ситуация, неужели у нас нет руководства, чтобы успокоить этих людей, чтобы ничего плохого не произошло между нашими детьми».

Власти на все эти факты, говорит глава Союза грузинских мусульман Тариел Накаидзе, должным образом не реагировали:

«Думаю, случай в школе – это в какой-то степени результат игнорирования со стороны властей. Директор, госпожа Рехвиашвили, запомнилась местным ярой противницей появления мечети в Мохе. Поэтому это не единичный случай давления на ученика, это вопрос, который требует более глубокого и комплексного решения».

В Министерстве образовании уже приступили к изучению вопроса, говорит глава департамента по связям с общественностью Ната Асатиани. По ее словам, закон об общем образовании предусматривает защиту права ребенка на свободу выражения, если это не противоречит осуществлению национальной учебной программы. Ношение головного убора не ущемляет права других учеников на образование. Впрочем, какие-то вопросы школьной формы регулируются правилами внутреннего распорядка.