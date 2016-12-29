Мордовские чиновники мордуют мусульманок

Мусульманский правозащитник из Мордовии Марат Ашимов рассказал в своем блоге о новой кампании гнобления учениц и учительниц - мусульманок из Белозерьевской школы за ношение ими религиозных головных уборов. Приводим его рассказ с незначительными редакторскими правками:

"В течение двух дней совершенно не было времени, чтобы поделиться информацией о происходящих событиях в татарском селе#Белозерье Республики #Мордовия. Пока поделюсь только фактами и хронологией происходивших событий. Делайте выводы сами, если #Бог не обделил разумом.

С 2013 года руководством республики делались неоднократные попытки снять платки с девочек-мусульманок, учащихся в школах Мордовии. В2014-2015 учебном году давление достигло максимума. Кому интересно, поищите на просторах интернета, благо информации осталась много. После заседания#Общественнойпалаты РФ в феврале 2015 года противоборствующие стороны достигли компромисса и проблема можно сказать сошла на нет, дети продолжили учиться в школах.

Во всех школах республики мусульманки были в меньшинстве, т.к. классы в основном состоят из детей русских и мордовских семей. Но особо выделялась Белозерьевская школа, в которой учится более 300 детей и практически все девочки носили #платок. Напомню, что с приходом нового директора вплоть до 2015 года школа вырвалась в лидеры района по многим показателям, а в спортивных соревнованиях по многим дисциплинам ей не было равных во всей республике. Большинство учителей были уроженцами села, закончившими педагогические вузы республики и других регионов, и нашедшими применение своим навыкам в родном селе. Были педагоги и из соседних татарских деревень, а также из Саранска. Несколько учителей приезжали на работу из районного центра #Ромоданово.

После сложных консультаций с духовенством и лидерами села, переговоров с представителями Главы региона и министерства образования была достигнута следующая компромиссная договоренность, что дети по 4 класс, т.е. до достижения возраста 10 лет не носят в школе головные платки, а учителя перевязывают платки в виде так называемых «косынок». Около 10 педагогов уволились не согласившись с такими условиями, т.к. они противоречат их убеждениям. Порядка 20 учителей остались на своём рабочем месте, приняв договорённости. Конечно, психологическая атмосфера в коллективе педагогов была нарушена, но костяк сохранился и продолжал работать на данных условиях.

23 декабря в Ромодановском районе #ГлаваМордовии Владимир #Волков провел совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба. Участники заседания обсудили принимаемые меры безопасности в период проведения новогодних праздников. Также был рассмотрен комплекс мероприятий по недопущению вовлечения жителей республики в деятельность террористических и экстремистских организаций, противодействию угрозам радикализации мусульман региона. Особое внимание было обращено на необходимость более предметной работы по профилактике радикализма в образовательных учреждениях республики.

Хотелось бы отметить, что не имелось ни одного случая радикализма, экстремизма и прочих подобных моментов в образовательных учреждениях Мордовии, в том числе и в Белозерье. Однако уже 24 числа «комиссия», состоявшая из представителе Минобрнауки Мордовии (Солдатова Елена Петровна - первый заместитель Министра образования Республики Мордовия, Явкина Галина Анатольевна - заместитель Министра образования Республики Мордовия), администрации Ромодановского района и села Белозерье, выехала в школу, где экстренно собрала всех учителей, большинство из которых были дома, так как дети отпущены на зимние каникулы, и предъявила учителям, носившим платок, ультиматум: или они снимают платки или уходят из школы по собственному желанию. Причем сделано это было в грубой форме, с угрозами, оскорблениями и унижениями учителей. Тут же, «на коленке», был издан приказ за подписью директора школы, вносящий изменения в правила внутреннего распорядка школы, о запрете ношения платков в школах и денежном наказании за это.

Учительский коллектив был назван виновником радикализации молодёжи и объявлен чуть ли не ячейкой экстремизма в селе. Женщин продержали более 4-х часов, не выпускали из кабинета, не давали даже высказаться.

Часть учителей под давлением написали заявление об уходе, часть согласились раздеться. Уже 26 декабря 2016 года от учителей, отказавшихся переступить через свои моральные принципы, потребовали написать объяснительные. 27 числа экзекуция продолжилась. Теперь уже присутствовал юрист Минобрнауки, замглавы района. Учителя попросили меня выехать в село и проконсультировать их о том, нарушаются ли их права. После моего появления, когда я изъявил желание участвовать в даче моими доверителями объяснений, заместитель Главы администрации Ромодановского муниципального и района – начальник управления по социальной работе Савинов Владимир Алексеевич пригрозил мне вызовом ФСБ и полиции. Я не возражал против его предложения и в течение буквально 5 минут стражи правопорядка и госбезопасности прибыли в школу. Но так как закон и общественный порядок никем не нарушался, они остались в качестве стороннего наблюдателя. Однако к тому времени дача объяснительных была закончена и «делегация» через некоторое время убыла.

Как выяснилось уже на следующий день, т.е. 28 декабря, ими был составлен приказ о наложении дисциплинарного взыскания, которым было объявлено замечание учителям в платках. В среду 28 декабря под роспись они были ознакомлены с данным приказом и от них взяли новые объяснительные уже в моём присутствии, где педагоги указали, что они не могут снять платок, т.к. это противоречит их моральным и нравственным принципам, а также предписаниям религии. У многих учителей тряслись руки, они волновались и плакали, сказав, что никогда не подвергались таким унижениям, как за последние дни. К нам, говорят, отнеслись как к людям второго сорта, несмотря на то, что педагогический стаж многих из низ более 20 лет. В объяснительных было указано, что учебному процессу и его светскости ношение головного платка никак не угрожает.

По моему устному заявлению копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания была мне выдана. На письменную просьбу учителей от 27 декабря выдать копию Правил внутреннего распорядка и Приказа о внесении изменений в них от 24 декабря, было обещано предоставить их в течении 3-х суток.

Вот такая на сегодняшний день ситуация. Началась усиленная борьба с экстремизмом и терроризмом, только начали её с людей, которые по роду своих занятий, своему воспитанию и образованию не только далеки от этого, а наоборот призывают детей к миру, человеколюбию, дают им знания и навыки, от всего сердца переживая за их судьбу. Так уж принято у татар относиться к односельчанам как к родным, особенно если это касается детей. Надеемся на благоразумие властей и на то, что своё рвение они направят в действительно полезное русло".