Африка: султан за шариат и против феминизма

(На фото - султан Абубакар III)

Султан Сокото Саад Абубакар III выступил против принятия в Нигерии закона, устанавливающего обязательное равное наследование имущества детьми мужского и женского пола. Об этом сообщило Агентство Новостей Нигерии.

Как заявил султан, этот закон противоречит Исламу, а потому неприемлем для мусульман. Поэтому он призвал Сенат Нигерии отклонить данный закон, продвигаемый феминистками.

"Наша религия является целостным образом жизни, поэтому мы не примем никакого изменения законов, установленных Аллахом", - заявил султан. Он также сказал, что мусульманам в стране должно быть предоставлено право свободно практиковать свою религию и жить в соответствии с ее законами.

Укажем в этой связи, что в соответствии с шариатом, дочь наследует долю имущества, равную половине от доли сына, но связано это не с дискриминацией, а с тем, что при браке мужчина должен выплачивать жене в брачный дар ее личное имущество, а женщина, соответственно, получает его от мужа.

Что касается Сокото, это историческая область на северозападе нынешней Нигерии, в которой в XIX веке был установлен Халифат во главе из известным африканским мусульманским ученым шейхом Усманом Дан Фодио. Несмотря на то, что со временем он пришел в упадок, до сих пор его преемники сохраняют титул "повелителей правоверных" и считаются многими мусульманами страны своими религиозными лидерами, также как Сокото считается центром традиционной исламской ученности.