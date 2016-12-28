РПЦ призвала сжигать книги "сектантов и еретиков"

(На фото - немецкие нацисты сжигают "еретическую литературу")

Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ МП, митрополит Иларион (Алфеев) призвал сжигать "еретическую" и "сектантскую" литературу.



«Если вам будет попадаться сектантская, раскольничья или еретическая литература, гнушайтесь ею как мерзостью, не держите ее в своих домах, уничтожайте эту литературу и не позволяйте другим с ней соприкасаться, ибо ее тлетворное действие, которое вы сами на себе испытали, пагубным образом будет сказываться и на других людях», — сказал Иларион.

Остается непонятным, какую именно литературу, на каком основании и где призвало сжигать одно из первых лиц РПЦ МП. При всем абсурде нынешней государственной практики запрета литературы, у чиновников есть хотя бы официальный перечень запрещенных материалов. А кто, по логике Илариона, будет определять, какая литература является еретической и сектантской, а какая нет? Например, войдут ли в нее произведения Льва Толстого, отлученного от церкви, и аналогичных писателей?

Потом, одно дело призыв "не держите ее в своих домах" - каждый сам волен решать, что ему держать в своем доме, а другое дело призыв "уничтожайте эту литературу и не позволяйте другим с ней соприкасаться". А если завтра кому-то на этом основании придет в голову уничтожать книжные магазины, чтобы оградить их посетителей от "тлетворного влияния"?

А что, исторические примеры имеются, причем, относительно свежие.