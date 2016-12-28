"Православных татар" продвигают "сверху"

(На фото - православные татары на балу)

Когда 17 ноября мы написали об обращении неких православных татар к избранному президентом США Трампу, многие это восприняли исключительно с иронией. А зря. Потому что, за истекший месяц подтвердились прогнозы тех, кто сразу предупреждал, что за их представителем Динарой Бухаровой, выступающей от имени Татарской национально-культурной автономии Москвы, стоят влиятельные круги в РПЦ и ФСБ.

В частности, было организовано выступление Бухаровой в Общественной Палате при президенте РФ, где она продвигала ту же идею о том, что татары - это исторически православный народ и часть русской христианской нации. Что характерно, рядом с Бухаровой при этом сидели известные общественные деятели РПЦ, в частности Кирилл Фролов, активный участник т.н. "Русской весны" в Украине. Надо ли полагать, что теперь Фролов готовит "Русскую весну" уже в Татарстане?

Выступление Бухаровой о православной татарской общине Москвы было организовано на телеканале Anna-News, за которым стоят воинственные круги в спецслужбах, активно поддерживающие Асада в Сирии, все тот же "Русский мир" в Украине и т.п.

Практически в то же время она выступает на канале Царьград, принадлежащем православному олигарху Малофееву, тесно связанному с руководством РПЦ, а также воинственно-шовинистическими кругами в спецслужбах. Кстати, Малофеев это человек, чьим советником был первый премьер-министр так называемой Донецкой Народной Республики Александр Бородай, и который финансировал события все той же "Русской весны".

Через несколько дней на том же канале выступил уже Фарид Фарисов, председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы, продвигавший те же идеи, что и Бухарова.

То есть, налицо уже активный пиар кругами, чья близость к руководству РПЦ и спецслужбам общеизвестна, проекта "православные татары". Суть этого проекта, напомним, в том, что татары это исторически православный, а не мусульманский народ, и что как таковые вместе с другими христианскими народами, такими как чуваши, мордва и т.п., они являются неотъемлемой частью русской нации. И не какой-то там "гражданской нации", а именно христианской русской нации, "Святой Руси".

Что интересно, никакой реакции на это со стороны ни официального татарского мусульманского истеблишмента, ни национальных татарских организаций, нет. С их молчаливого согласия православные татары разворачивают свой "крестовый поход" за будущее татарского народа, которое в их понимании должно быть православным и русским.

Кстати, в неформальном общении их представители не скрывают того, что в рамках реализации их проекта планируется смещение нынешних руководства Республики Татарстан и ее силовых органов с заменой их на идейных крестоносцев татарского происхождения, которые окончательно зачистят республику от "исламизма" и установят в ней "Русский мир".