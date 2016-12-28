 Смерти «по случаю Рождества»

Недавно Россию потрясла новость о гибели более 70 человек в Иркутской области, выпивших злосчастный «Боярышник». По сообщениям иностранных СМИ, подобную же трагедию в эти дни переживает и Пакистан, где в провинции Пенджаб, после употребления алкогольных напитков с метиловым спиртом погибли как минимум 32 человека, а десятки попали в местные больницы с серьезными отравлениями, судьба которых до сих пор врачам не ясна. По сообщениям Би-би-си, большинство погибших – представители христианского меньшинства, которые распивали алкоголь по случаю праздника Рождество.

Власти Исламской республики также сообщили, что в городе Тоба-Тек-Сингх, после распития токсического алкоголя по случаю праздника Рождества, тоже погибли десятки людей.

В полиции проинформировали, что пакистанским мусульманам не разрешается покупать и употреблять спиртное, а местные христиане должны получать отдельное разрешение на покупку выпивки. Цены на крепкие напитки строго регулируются, а контрабанда вин стоит очень дорого, поэтому пакистанцы-христиане предпочитают пить дешевое самодельное спиртное, которое и приводит к подобным трагедиям.

По словам представителя местной полиции, на сегодня, десятки человек находятся в больницах в городах Тоба-Тек-Сингх и Файсалабад: «Эти люди, принадлежащие к христианской общине, выпили алкоголь в ночь на 25 декабря, чтобы отметить Рождество и пошли по домам. Трагедия разыгралась следующим утром, когда многие не проснулись, а некоторые серьезно заболели».

Ранее, в сентябре, 11 христиан скончались в результате употребления местного крепкого алкогольного напитка в штате Пенджаб. В 2014 году не менее 29 человек стали жертвами отравления метанолом во время отмечания местных праздников в октябре, а также около 40 человек умерли в течение нескольких дней после того, как на Рождество выпили алкоголь в пакистанской провинции Синд.