Судьи вновь осмелились запрещать религиозную литературу. На этот раз…Библию

Мусульмане уже «привыкли» к тому, что тот или иной провинциальный судья выносит постановление о запрете исламской литературы, в числе которой есть великие труды исламских ученых мирового масштаба. И как бы мусульмане не пытались оспаривать судебные решения, выигрывать такие дела, увы, удается крайне редко. Видимо познания ислама судьи из городка с населением 50 тысяч не могут ставиться под сомнения высшими инстанциями.

Но на этот раз запрет коснулся христианской литературы.

Суд Владивостока постановил уничтожить партию религиозной литературы, на которой не была нанесена маркировка религиозной организации. В числе книг, подлежащих уничтожению, оказались Библия и Святое Евангелие. Об этом сообщил представитель религиозной христианской организации «Армия спасения».

Мировой судья, рассматривавший дело «Армии спасения» по запросу прокуратуры, постановил, что религиозная организация в рамках миссионерской деятельности распространяет литературу без маркировки с указанием организации, как того требует новый закон, более известный как «пакет Яровой», принятый в июле 2016 года. Организация постановлением суда по ч. 3 ст. 5.26 КоАП РФ оштрафована на 30 тысяч рублей. Судебным приставам выдано предписание конфисковать и уничтожить религиозные книги, пишет портал Credo.ru.

Как утверждают в религиозной организации, вся литература, в том числе Библия и Евангелие, подлежащие уничтожению по решению суда, является Синодальным переводом и признается РПЦ как «святыня».