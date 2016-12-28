Муфтий Украины: В России всегда что-то падает, а виноваты мусульмане

Саид Исмагилов, муфтий духовного управления мусульман Украины «Умма», заявил, что ему «не нравится, что в российском дискурсе уже активно мусолят тему того, что катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем – это месть мусульман за уничтожение Алеппо». Об этом он пишет на своей странице в Facebook. «Конечно, это не официальная версия, но уже прочитал несколько журналистских мыслей, совпадающих в том, что эта катастрофа является терактом, и что виноваты мусульмане, потому что... а дальше идут пространные фантазии о том, что «самолет летел в Алеппо давать концерт на костях детей», «больше некому было уничтожать именно этот борт», и так далее», – подчеркнул он.

По мнению муфтия, не имея доказательств, в России из теоретических соображений виновными предлагают считать мусульман.

«Во-первых, в России постоянно что-то падает, взрывается, тонет и горит: и военные самолеты с Кузнецова, и космический корабль «Прогресс», и тонули подлодки, и горели танки «Армата» на парадах, и военные ракеты с кораблей на параде в Севастополе летели, куда им вздумается. Поэтому свои «ляпы» не нужно списывать на мусульман. Во-вторых, это был военный борт, поэтому защита военных объектов в стране, которая постоянно на кого-то нападает и с кем-то воюет, должна быть на должном уровне. Не нужно списывать на мусульман свои грехи», – заметил муфтий Украины.