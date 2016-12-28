Асадовские военные мародёрствуют в Алеппо

Сторонники режима Башара Асада занимаются грабежом в захваченных районах Алеппо, передает Агентство Анадолу.

Хищения и грабежи, которые начали войска полковника Сухейла аль-Хасана армии режима в ноябре, после эвакуации населения Алеппо приобрели небывалый размах.

По информации местных источников, силы режима создали вокруг некоторых населенных пунктов "кольцо безопасности" и под предлогом очистки территории от мин врываются в дома и забирают оттуда все ценное.

Грабежи фиксируются в основном в районах Сейфу ад-Девле, Аз-Зибдийе, Салахаддин и Ас-Суккери.

На многочисленных КПП режима в регионе у гражданских лиц требуют крупные суммы денег за провоз личных вещей. Таким образом, многие вынуждены просто оставлять свои вещи на КПП.

Алеппо расположен на севере Сирии и является вторым по величине городом страны после Дамаска. Алеппо находится в 40 километрах от турецкой границы.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.