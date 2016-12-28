Муфтий Ставрополья на стороне Варвары Карауловой

Мухаммад-хаджи Рахимов - председатель Российской ассоциации исламского согласия (Всероссийский муфтият), муфтий Духовного управления мусульман Ставропольского края прокомментировал новость о приговоре Варваре Карауловой. Стоит отметить, что он единственный муфтий, публично заявивший свое мнение о решении судьи по делу Вари.

По словам муфтия, приговор девушке вынесли суровый. «Самое главное, что она осознала, какие могли быть последствия ее поступка. А если человек осознал, что встал не на тот путь, и попросил прощения, снисхождения, то надо было приговор вынести помягче», - подчеркивает председатель ДУМ Ставропольского края.

Муфтий выражает опасение по поводу нахождения Варвары Карауловой в тюрьме: «Вот если бы она говорила, что идет по правильному пути, не видит за собой никакой вины, это было бы другое дело, но она же раскаялась! И ведь девочка из хорошей семьи, училась в отличном вузе. А теперь неизвестно, что с ней станет в тюрьме, какой она оттуда выйдет. И вполне возможно, что выйдет как раз с радикальными мыслями.

Так что, мне кажется, приговор слишком уж суровый.

Напомним, что 22 декабря Московский окружной военный суд приговорил бывшую студентку Варвару Караулову к четырем с половиной годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Государственное обвинение просило суд приговорить Караулову к пяти годам лишения свободы.

22 ноября девушка отказалась от признательных показаний, которые ранее дала следствию. Она заявила, что признала вину из-за «уговоров» следствия и государственного защитника и, что сотрудники СК, записав ее слова, исказили их.

Караулова и ее защита отрицали ее стремление примкнуть к террористам.

Выступая с последним словом 21 декабря, Караулова сказала: «Я не террористка, я не собиралась воевать и не готовилась к этому. Я страдала от этого, сейчас я это прекрасно понимаю, я осознала это только после того, как нас остановили на границе - все это было большой ошибкой, и поэтому я вернулась добровольно домой», - сказала она.

Примечательно, что в тексте обвинительного заключения судья подчеркивает, что Варвара «продолжала совершать намаз в камере, несмотря на то, что сказала следователю, что больше этим не занимается».