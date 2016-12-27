В Канаде исламофобы подожгли мечеть

В канадском городе Сет-Иль неизвестные подожгли мечеть, сообщает Агентство Анадолу. Город расположен в провинции Квебек.

Хотя прибывшим на место пожарным удалось потушить пожар, однако, мечети нанесен сильный урон и имеются большие повреждения. Теперь зданию требуется капитальный ремонт.

Сообщается, что местная полиция начала расследование по факту поджога мечети.

Стоит отметить, что два месяца назад исламофобским нападкам эта мечеть уже подвергалась.

Также, ранее в канадском Калгари были совершены нападения на две мечети.

Кроме того, в университете Калгари были вывешены плакаты с надписями, оскорбляющими ислам и пророка Мухаммеда, передает агентство.