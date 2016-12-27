Идлиб может стать вторым Алеппо?

В Идлибе, в который из Алеппо переселились многие сирийцы, может повториться гуманитарное бедствие. Опасение по этому поводу выражает специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он настаивает на том, чтобы был обеспечен гуманитарный доступ в Идлиб, подконтрольный повстанцам. Также он заявил, что в феврале планирует снова начать политические переговоры по Сирии.

Напомним, что 22 декабря из Восточного Алеппо были эвакуированы 35 тыс. человек.

«Некоторые из них отправились в западные районы Алеппо, но таких немного, — заявил де Мистура. — Очень многие переселились в сельские районы, которые находятся под контролем вооруженной оппозиции, так что возникает вопрос: как доставить им гуманитарную помощь? И много людей уехали в Идлиб, который может стать вторым Алеппо».

По словам спецпосланника, он планирует возобновить политические переговоры по Сирии где-то 8 февраля в Астане. Мистури рассчитывает, что новый генеральный секретарь ООН поддержит его инициативу.

Ранее, спецсоветник по гуманитарным вопросам Ян Эгеланн назвал эвакуацию мирного населения из восточного Алеппо «крупнейшей» из известных ему подобных операций. По его словам, она позволила «спасти жизнь множеству людей».