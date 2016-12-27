Эмине Эрдоган взывает к женщинам всего мира помочь Сирии

Супруга президента Турции направила письмо в связи с событиями в Сирии в адрес первых леди ряда зарубежных стран.

«Мы живем в эпоху, когда нужно делать намного больше, чем проливать слезы по трагедии в Сирии. Призываю женщин всего мира предпринять шаги для помощи покинутым на смерть, голодающим женщинам и детям Сирии, лишенным доступа к питьевой воде», - пишет Эмине Эрдоган.

Супруга главы Турции акцентировала внимание на ситуации в Сирии, где на глазах у мирового сообщества продолжается гуманитарная трагедия целого народа. Продолжая свое обращение, она пишет, что «За пять лет в Сирии погибло более 600 тысяч человек. Более семи миллионов человек покинули свои дома, пять миллионов сирийцев были вынуждены бежать из страны. В ходе боев, в которых применялось даже химическое оружие, гибли женщины и дети. Наши сердца уже не выдерживают этой боли. Безразличие и молчание мирового сообщества в свое время привели к преступлениям в Боснии и Герцеговине, Руанде, которые стали черным пятном на истории человечества. Как мать, женщина и просто человек хочу, чтобы вы прочувствовали весь драматизм происходящего».

Также Эмине Эрдоган сообщает, что в Турции находятся три миллиона сирийцев. Кроме того, она отмечает, что Турция не осталась безучастной к трагедии, развернувшейся в последние дни в районе Алеппо. В письме подчеркивается, что по гуманитарным коридорам, созданным при посредничестве Турции, в безопасные районы эвакуированы тысячи человек.

«Мужчины, женщины и дети из Алеппо будут гостями Турции до возвращения в родные дома. Верю, что 2017 год принесет всему человечеству мир и счастье», - говорится в послании.