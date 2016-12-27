Муфтии от имени всех мусульман соболезнуют одним и молчат о других

В понедельник в домах Аллаха Татарстана целый день читали Священный Коран по погибшим в авиакатастрофе, которые направлялись в Сирию поздравить российских военных с новогодними «праздниками» и поддержать их боевой дух.

Ранее от имени всех мусульман Татарстана муфтий республики выразил соболезнование всем, кто потерял близких в авиакатастрофе самолета Минобороны. «…В этот тяжелый для России час от имени мусульман Республики Татарстан и от себя лично выражаю глубочайшее соболезнование семьям и близким, потерявшим родных в этой трагедии… Пусть Всевышний Аллах поможет каждому из них быть стойкими и сильными и пережить боль страшной утраты…», - соболезнует муфтий Республики Татарстан Камиль Самигуллин.

Напомним, на борту самолета находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов (Первого, «Звезды» и НТВ), военнослужащие, и еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.

Свои соболезнования выразил и председатель Совета Муфтиев России и ДУМ РФ, муфтий Равиль Гайнутдин. «Мы молим Всевышнего Аллаха обо всех невинно погибших в авиакатастрофе, просим принять их души и одарить их Своей милостью…Мы соболезнуем всем, кто в результате катастроф потерял родных и близких, и желаем им стойкости и крепости духа…Мы молим Всевышнего Создателя даровать близким погибших терпение и душевные силы», – говорится в тексте соболезнования Равиля Гайнутдина.

Муфтий аннексированного Крыма Эмирали Аблаев от имени мусульман также обратился с соболезнованиями к родным и близким погибших в авиакатастрофе. «От имени мусульман Республики Крым и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем людям, трагически потерявшим своих родных и близких в авиакатастрофе самолета Ту-154 над Черным морем…Это большое несчастье, и мы разделяем горе родных и близких погибших, всех тех, кто познал боль утраты, и просим Всевышнего Аллаха, чтобы он даровал им веру, терпение и стойкость пережить эту трагедию.

Все погибшие люди, как никогда, сейчас нуждаются в молитвах, всей душой прошу Аллаха проявить свою милость и принять души погибших…», - соболезнует Аблаев.

Конечно, произошедшая трагедия мало кого оставила равнодушным. Ислам призывает людей сочувствовать, оказывать поддержку нуждающимся и быть в этом справедливыми, не выделяя одних, оставив без внимания других. И раз уж духовные представители уммы решились от имени всех мусульман выразить слова поддержки погибшим в этой авиакатастрофе, то почему они не сделали это, когда российские бомбы уничтожали тысячи сирийских детей, женщин и стариков? Разве невинные сирийские мусульмане испытывали меньше боли от потери близких? Молчание муфтиев, занявших позицию сторонних наблюдателей в сирийской мясорубке, еще как-то можно объяснить, но не оправдать, конечно. Ну а если уж и заговорили, то говорить нужно и о погибших невинных мусульманах. В таком случае, обращение от имени мусульман куда больше бы соответствовало настроениям уммы.