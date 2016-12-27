Для омской элиты соседство с мечетью оскорбительно

В Омске по вопросу строительства крупнейшей зауральской мечети прошли публичные слушания. Планируется выделение участка в аренду на 49 лет площадью 2,5 га. Строительство мечети «Сердце Сибири» предположительно может продолжится пять лет. Однако, планы сибирских мусульман могут и не осуществиться. Помешать этому могут жители элитного коттеджного поселка, возле которого может появиться «Сердце Сибири». Жители поселка считают, что мусульмане слишком громко молятся. Видимо, в церквях и храмах Омска колокола работают в режиме «беззвучный».

Недовольные люди распространили в интернете петицию против возведения дома Аллаха и собирают подписи. В тексте документа сообщается, что «Расположение мечети в таком месте города, через которое проходят значительные людские потоки не способствует укреплению чувства причастности к своему городу, который является далеко не мусульманским. Появления этого объекта в месте, в котором его постоянно будут лицезреть горожане, не являющиеся в своем подавляющем большинстве мусульманами – недопустимо и оскорбительно».

На данный момент проект застройки этого района города отправили на доработку.

Стоит отметить, что это не первый случай протеста россиян против строительства дома Аллаха. В начале декабря прошел митинг в Перми против возведения мечети, одной из опасений выступающие тогда назвали угрозу безопасности. Также жители Подмосковья написали заявление в Прокуратуру против мусульманского центра в г. Электрогорск.