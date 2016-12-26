Крымскотатарского узника хотят насильно кормить

Находящегося в спецприемнике Сочи крымского татарина Недима Халилова (на фото), который уже месяц держит голодовку, могут подвергнуть принудительному кормлению. Об этом заявил карачаевский общественный деятель Хасан Халкёч, являющийся представителем Халилова.

Надо сказать, что российские власти фактически подвергают Халилова давлению за то, что в свое время он отказался принимать гражданство... Украины. Да-да, это не ошибка - не России, а именно Украины.

Халилов репатриировался в Крым из Узбекистана еще в 1986 году и поселился в Керчи. При этом после распада СССР принять украинское гражданство он отказался, считая, что Крым должен быть независимым. Тем не менее, это не помешало ему прожить больше 20-ти лет под властью Украины, которая терпела и таких, как он, и отрицающий ее Хизб ут-Тахрир, и сторонников "Русского мира". А вот последние, когда пришла их власть, никого терпеть не стали. И Халилова как лицо без гражданства (паспорт Узбекистана у него тоже уже был просрочен и продлевать его он не стал) попросили на выход с родины. А когда он отказался, обвинили в нарушении режима государственной границы.

В итоге Халилов отказался в спецприемнике Сочи, куда его поместили вместо того, чтобы выдать свидетельство лица без гражданства, как он просил. Сейчас его хотят депортировать, но куда, непонятно - гражданином Украины он никогда не был, гражданином Узбекистана он быть перестал.

Почему бы просто не оставить в покое пожилого, чудного человека, на родине его предков, как это делала Украина? Но нет, Украина, как известно, не Россия, и наоборот. Халилова предпочитают держать в неволе. В ответ на это он объявил голодовку. Теперь его собираются поместить в больницу и принудительно кормить. Также, по словам Халилова, в качестве меры воздействия ему обещают поместить его в психбольницу.

Депортировать, принудительно кормить, поместить в психушку - все, вместо того, чтобы просто оставить в покое никому не мешающего человека. Как сказал по этому поводу сам Халилов, "СССР с его способами никуда не делся" и подобные действия являются "естественным продуктом сознания этих людей".