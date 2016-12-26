Всероссийское пятничное обострение силовиков: рейды на джума намазы

В пятницу 23 декабря силовики МВД совместно с ОМОНом Росгвардии проводили рейд у мечети на улице Советской в Твери. К мечети подъехали машины ОМОН, сообщают местные СМИ. Свои действия силовики объяснили поимкой нелегальных мигрантов.

Как оказалось, в день пресс-конференции Путина, подобные рейды были проведены и в других городах России.

Так, сотрудники полиции вместе с вооруженными ОМОНовцами окружили Центральную мечеть г.Саранска и досмотрели порядка 150 верующих, которые пришли на пятничную молитву. Как сообщают очевидцы, силовики заблокировали два из трех выходов из мечети. Столпившихся мусульман, среди которых были и ветераны ВОВ, выпускали через одну дверь.

У прихожан смотрели документы, некоторых уводили в автобус, там их фотографировали и делали дактилоскопию.

Такой же «процедуре» подверглись мусульмане другой мечети г. Саранск «Ускудар».

Также в соцсетях сообщают о том, что на джума намаз силовики наведались к мусульманам в Ульяновске, Нижнем Новгороде, Волгограде.

Во всех случаях «официально» проводилась проверка документов.