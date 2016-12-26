ФСБ в Крыму изощряется в пытках над заключенными мусульманами

ФСБ регулярно подвергает моральному и физическому давлению заключенных крымских мусульман. Такое заявление сделал координатор объединения «Крымская солидарность» Абдурешит Джеппаров по результатам девятой встречи участников объединения в Симферополе 24 декабря, сообщает Крым.Реалии. «На встрече сообщили про унизительный способ перевозки фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» из СИЗО в ФСБ. Помимо того, что их перевозили в наручниках, руки сзади, с мешками на голове, лежа на полу лицом вниз, их вытаскивали из машины за ноги. Не обошлось без пинков. Конечно же, в таких условиях им необходима любая возможная моральная поддержка», – заявил Джеппаров.

По словам правозащитника, условия содержания в СИЗО негативно сказываются на здоровье заключенных. «На встрече была озвучена сводная справка о состоянии здоровья крымских политузников – лишь у двух из них сохранилось относительно нормальное здоровье, у всех остальных начались серьезные ухудшения», – отметил Джеппаров.

О пытках крымских мусульман также сообщает на своей странице в Facebook правозащитница и координатор "CrimeaSOS - Полевой правозащитный центр" Александра Крыленкова.

«В то время, когда вся прогрессивная общественность (зачеркнуто) активисты и правозащитники пытаются привлечь внимание к пыткам в России, в Крыму стали появляться тревожные новости о применении неоправданного насилия к политическим заключенным: крымским мусульманам», - сообщила она. Крыленкова, ссылаясь на адвокатов и заявления самих заключенных в судах, отмечает, что молодым людям во время перевозки на следственные действия и судебные заседания заламывают руки, а также их запихивают пинками под лавки машин, и в таком виде везут. По ее словам, по прибытии к месту назначения людей вытаскивают за ноги из машины и, продолжая бить, ведут в кабинеты следователя. «Один из заключенных сообщил о применении пыток во время допроса в ФСБ: ему надевали на голову полиэтиленовый пакет и требовали признать принадлежность к организации, которая в РФ признана террористической», - добавила правозащитница.