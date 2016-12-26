Режим ЧП ввели в Индонезии после разрушительного наводнения

Стихийное бедствие случилось в индонезийской области Западная Нуса-Тенггара. Наводнение причинило ущерб около двум десяткам жилищ, нанесло вред 60 мед.заведениям и двум мостам, сообщает представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо. Из затопленной провинции эвакуировали более 100 тыс. человек и закрыли главный аэропорт.

«Потоки воды также повредили коммуникации и линии электроснабжения, что затрудняет спасательную операцию. Режим чрезвычайного положения продлится еще 14 дней - до 4 января», - сообщил Нугрохо.

Также он подчеркнул, что количество потерпевших вероятно увеличится. В ликвидации последствий наводнения участвуют индонезийские полицейские, военные и спасатели.