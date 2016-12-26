Полиция Сиси арестовала продюсера Al Jazeera

Новостного продюсера телеканала Al Jazeera Махмуда Хусейна задержали в пятницу в Каире по подозрению в попытке свержения правительства Абделя Фаттаха ас-Сиси. Об этом сообщается на сайте англоязычной версии телеканала.

В опубликованном заявлении канала сообщается, что «Аль-Джазира заявляет об ответственности египетского правительства за безопасность Хусейна и призывает к его немедленному освобождению».

Помимо Махмуда Хусейна, арестовали также двух его братьев, предварительно обыскав их дома.

Стоит отметить, что 20 декабря в аэропорту египетской столицы, куда прибыл после отпуска продюсер, полицейские допрашивали его более полу суток.

МВД страны до сих пор никак не комментирует случившийся инцидент.