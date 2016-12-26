В Мечети Пророка технические неполадки спровоцировали скандал

Огромные зонты на территории комплекса Мечети Пророка, мир ему, не работают уже продолжительное время, сетуют прихожане. Между управлением по делам двух священных мечетей и подрядной компанией Saudi Binladin Group,обслуживающей зонты, вспыхнул скандал. Причиной тому стало то, что последняя не смогла купить нужное оборудование у немецкой фирмы SL Rasch. Все необходимые запчасти обслуживающая компания закупает за рубежом, так как в Саудовской Аравии их нет.

Габариты зонтов впечатляющие. В диаметр они составляют 25,5 метров, весят 40 тонн, а затеняют такие 250 зонтов практически 600 кв. метров. Они раскрываются на рассвете и закрываются после захода солнца.