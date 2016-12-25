Замоскворецкое гестапо

Конвойная служба Замоскворецкого суда избила обвиняемых, сломав одному из них руку

Уроженец Дагестана Магомед Гаджиев, а также трое выходцев из Таджикистана, Гулхур Суфихонов, Манзашо Шагуниев и Ямин Икболшов, один из которых гражданин России, обвиняемые в сбыте фальшивых купюр, 19 декабря в день оглашения приговора были избиты конвойной службой Замоскворецкого суда за отказ раздеться догола. Защита заявила о немотивированном насилии со стороны конвоиров и применении к подсудимым электрошокеров и дубинок, в следствии чего Суфихонов Гулрух получил перелом руки.

Портрет функционера концлагеря

Уголовное дело слушается в суде более трех месяцев. Инкриминируемая статья (ч.1ст.186 УК РФ — сбыт фальшивых денежных средств — прим. «Кавказ.Реалии» не относится к тяжким статьям, связанным с преступлениями против жизни и здоровья гражданина).

19 декабря после прений сторон суд удалился в совещательную комнату для оглашения приговора, объявив перерыв на 1.5 часа. На это время четверых подсудимых спустили в конвойную комнату, после чего подняли на оглашение.

В момент оглашения Гулхур Суфихонов вдруг сел на скамейку, несмотря на то, что при зачитывании приговора все должны стоять, рассказал защитник обвиняемого, адвокат Бюро «Мусаев и партнеры» Сафар Малкандуев.

«Внезапно он стал бледнеть, губы стали синие, в зале суда находились многочисленные родственники, супруга подсудимого, которая обратила внимание на происходящее. Он начал закидывать голову назад, глаза стали желтыми, синяки под глазами, мои коллеги также обратили на это внимание, одернули судью. Судья Елена Аверченко без комментариев уходит в совещательную комнату. Как в последствии стало известно, один из подсудимых передал переводчику, что их всех избивали в конвойной, мало того, они сломали моему подзащитному руку, а поднимая их наверх в зал суда заковали его в наручники, вывернув назад сломанную руку», - рассказал Малкандуев.

Представителям защиты и многочисленным родственникам, находившимся в зале суда стало известно, что обвиняемых пытали током, у них имелись на теле следы от электрошокеров. Один из подсудимых задрал рубашку, в следствии чего присутствующие смогли увидеть на его теле синяки бордового цвета.

«Они били их ногами и руками. Они все избитые, не у всех на лице были к тому моменту заметны гематомы, они надели на них какие-то мешки и избивали дубинками. В суд была вызвана скорая помощь, подсудимых обратно спустили в эту же конвойную, однако защитников туда не допустили, чтобы мы не присутствовали при фиксации этих побоев. Мы поднялись к председателю Замоскворецкого суда, чтобы она приняла меры, на что нам ответили, что ничем помочь не смогут, кроме предоставления информации о том, кто находился в конвойной службе», - рассказал адвокат.

Серийные садисты

Малкандуев вызвал дежурный наряд, а также обратился в отдел собственной безопасности ГУВД Москвы, в связи с тем, что преступление совершено должностными лицами.

Он также сообщил, что скорая помощь не оказала должной медицинской помощи, а обвиняемых через какое-то время вновь подняли в зал судебных заседаний для продолжения оглашения приговора.

«Скорая вышла и уехала, при этом, во что бы то ни стало, несмотря на их состояние, где один не мог сидеть, второй - стоять, третий - держался за голову, у четвертого на правой стороне лица гематома, их подняли в зал суда. Моему подзащитному наложили какое-то подобие гипса. Судья, впервые в моей адвокатской практике читала приговор под гул, шум, под многочисленные обращения адвокатов и родственников, при этом не обращая внимание ни на кого, признав виновными всех четверых подсудимых, назначив им наказание с реальными сроками от трех до пяти лет и обратно удалилась в совещательную комнату», - рассказал адвокат.

После оглашения приговора защита вновь вызвала скорую помощь, при этом, к удивлению адвокатов в здание суда вновь прибыла та же бригада, по их мнению, сотрудничающая с начальником конвойной службы.

«Кто-то их вернул назад, это было связано с тем, что, с точки зрения алгоритма, конвоиры должны были доставить подсудимых обратно в СИЗО, но, так как одного из них не могли забрать с гипсом, они сняли ему эту повязку, чтобы, как ни в чем не бывало, доставить его в Бутырку. Скорая помощь была достаточно грубой, когда мы попросили сообщить номер наряда, они закрыли перед нами дверь. Мы сфотографировали номера машины», - сообщил представитель защиты, добавив при этом, что у него есть опасения относительно того, что после доставки в СИЗО к их подзащитным могло быть вновь применено насилие.

Адвокат также сообщил, что ранее с жалобой в следственные и надзорные органы обращалась жительница Москвы на аналогичную ситуацию, произошедшую с ней в конвойном помещении Замоскворецкого суда, где к ней была применена пытка «растяжка».

«Это серийные садисты. Им просто доставляет моральное удовольствие мучать людей в наручниках», - сказал адвокат.

«Не уберешь четки — снимешь трусы»

Как позже стало известно, агрессию конвоиров вызвали четки в руках у одного из подсудимых в зале судебных заседаний в то время, когда он находился в клетке для подсудимых. Ему сделали замечание, потребовав убрать их, на что он выразил отказ, сказав, что это не запрещено и он может носить религиозные принадлежности.

Перед оглашением приговора их спустили в конвойную, и там, со слов обвиняемых, потребовали снять штаны и нижнее белье.

«Ребята отказались, их начали избивать, начальник конвойной службы Замоскворецкого суда и еще пять человек в масках, а также один из сотрудников конвойной службы, без маски. Били во все части тела, ногами, дубинками, предварительно накрыв голову какими-то мешками. Причем они ушли в одной одежде, а вернулись в другой. Они их переодели, потому что они валялись на полу и одежда их была грязная. Джинсы моего подзащитного были в грязи», - рассказал адвокат.

Защита обратилась с заявлением о совершении преступления сотрудниками конвоя в Прокуратуру Москвы, где со скандалом добились приема прокурора.

«Мы оставили обращение по факту превышения указанными лицами должностных полномочий, применения необоснованной силы и избиения арестантов. Затем последовали в СКР по Замоскворецкому району Москвы, где также написали жалобу. Подобное впервые в моей практике и в практике моих коллег, все это удручает, поскольку произошло в стенах учреждения, где должен защищаться закон, при полном попустительстве председателя суда и работников прокуратуры. Преступление совершали при полном попустительстве лиц, которые должны были реагировать на это. Конвоиры поднялись обратно без каких-либо опознавательных знаков, жетонов, чтобы у нас не было возможности их идентифицировать», - заключил защитник.