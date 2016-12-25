"Долой ПКК!" - Жители курдонаселенных провинций Турции выступили за единство страны

Жители восточной турецкой провинции Битлис, в которой проживают в основном этнические курды, вышли на улицы города с флагами Турции.

Тысячи жителей провинции организовали шествие в знак протеста против террористической организации РКК и терактов в Стамбуле и Кайсери.

Некоторые жители провинции на своих автомобилях колонной проехали до памятника Ататюрку на Площади республики.

Участники акции осудили действия террористической организации РКК. Над Турцией нависла большая угроза, сказал губернатор провинции Ахмет Чинар на митинге в рамках акции протеста.

Ранее в турецкой провинции Бингёль прошли шествия и митинги с осуждением действий террористов PKK.

Террористы PKK маскируют свои действия ложью о защите интересов курдского народа, но реакция жителей юго-востока Турции наглядно свидетельствует о том, что террористы не имеют никакой социальной базы, и население осуждает их действия.

Это подтверждают и акции в Бингёле и Битлисе.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля прошлого года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано до восьми тысяч террористов PKK.