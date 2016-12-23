ИГИЛ сожгло 2 турецких солдат. Турция продолжит наступление на Аль-Баб

Организация ИГИЛ (запрещена в России) устроила публичное сожжение двух турецких солдат, захваченных ею в ходе наступления турецкой армии на подконтрольный ей город Аль-Баб.

ИГИЛ удалось провести успешную контратаку на турецких военных благодаря использованию своей традиционной тактики - смертников на заминированных автомобилях (ингимаси). В общей сложности, благодаря этому им удалось убить свыше 10 турецких военных и захватить танк "Леопард".

Тем не менее, наступление турецкой армии на город Аль-Баб продолжается. Тяжелое сопротивление, которое оказывает ИГИЛ, обороняя его, понятно - после Ракки он является вторым по важности для группировки городом на территории Сирии, в частности, крупным экономическим центром.

Вместе с тем, многие наблюдатели отмечают тот факт, что в то же самое время ИГИЛ без особого сопротивления сдало курдско-демократической коалиции (СДС) несколько десятков населенных пунктов вдоль Евфрата, в результате чего они уже все ближе подходят к их столице Ракка.

На этом фоне группировка ИГИЛ пытается развивать наступление от захваченной ей Пальмиры в сторону к подконтрольному асадитам Хомсу. Это может серьезно осложнить ситуацию для режима Асада, который сосредоточил все силы в районе Алеппо. Хотя территориально целостное государство ИГИЛ на территории Сирии это едва ли спасет, скорее, оно в таком случае превратится в "кочующее государство".