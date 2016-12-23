Дубай бьет новые рекорды Гиннесса

Аэропорт Дубай, уже являющийся одним из двух крупнейших в мире авиационных хабов, планирует построить самый большой аэропорт в мире. Инвестировать предстоит более 35,7 миллиарда долларов, а площадь нового аэропорта составит 142 квадратных километра, что позволит обеспечить объем перевозок на уровне 220 миллионов пассажиров в год.

Власти отводят на проектирование, строительство и выход на полную мощность 12 лет. За последние 5 лет трафик через Дубай вырос на 13 процентов, а общее количество пассажиров составило 83 миллиона, тенденция роста показывает, что будет 90 миллиона уже в 2017 году.

Maktoum International Airport будет открыт недалеко от места проведения Всемирной выставки 2020. Ожидается, что главная авиакомпания страны Emirates уже в 2025 году перебазируется в новый аэропорт. Она намерена разместиться в центре Dubai World Central, где будут развернуты жилые и офисные строения, а также рекреационная зона с полем для гольфа.

Дубай – это город рекордов. Здесь самое высокое здание, самый большой цветочный парк, самая протяженная линия метро без машиниста, самый крупный торговый центр и даже самая длинная в мире магазинная тележка. Книга рекордов Гиннесса даже открыла в Дубае собственное представительство, чтобы каждый день фиксировать экстраординарные достижения.