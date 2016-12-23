В Москве задержали семь человек за «Джамаат Таблиг»

В Москве 22 декабря задержали семь человек по подозрению в участии деятельности организации «Джамаат Таблиг» (запрещена в России) . В обысках и задержании были задействованы силовики из ФСБ, МВД и Росгвардии.

Все задержанные, вероятно, являются трудовыми мигрантами из среднеазиатских республик. Но по версии силовиков «в обстановке строжайшей конспирации они занимались вербовкой россиян».

Стоит отметить, что «Джамаат Таблиг» ведет проповедническую деятельность, занимается призывом к Исламу и исключает какие-либо насильственные действия в этой работе.

В 2009 году Верховный суд России запретил организацию, признав ее экстремистской.

К сожалению, российская практика показывает, что вопрос, являются ли на самом деле задержанные членами «Джамаат Таблига» или нет, для следствия, особого значения может и не иметь. Для выбивания «чистосердечного» у силовиков есть специальные люди, кабинеты и средства. Кроме того, широко распространяется практика засекреченных свидетелей, которые на суде могут рассказать все, прямо, как в тексте написано, о том, как «дело было».

Карательная система России, для которой люди – это статистика и цифры, подводит итоги уходящего года.