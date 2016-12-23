После мусульман Решетников взялся за белорусов

Леонид Решетников, чей Российский Институт Стратегических Исследований (РИСИ) многое сделал для превращения исламофобии в государственню политику РФ, напоследок решил превратить во врагов России белорусов, их культуру и государственность. Напоследок, потому что решение об отставке Решетникова с поста руководителя РИСИ и его замене на этой должности Михаилом Фрадковым, уже принято, в связи с чем он сейчас дорабатывает на этом посту последние месяцы.

На этот раз Решетников спровоцировал скандал в российско-белорусских отношениях своим выступлением, в котором, в частности, сказал про Беларусь, ее государственность и язык следующее: «Ну что же это за государство? Что же мы делаем? Зачем мы уродуем историю? Переписываем тысячелетнюю историю. 90 лет языку». Далее, он сказал, что Беларусь это «часть огромной великой России» и «не может существовать независимо от Москвы».

После этих высказываний вчера российский посол в Беларуси Вадим Гусев был вызван в МИД Республики Беларусь, где ему был вручен официальный протест. В нем, в частности, было сказано о "необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений".

Напомним, что РИСИ Решетникова был создан в структуре Службы Внешней Разведки РФ и впоследствии был переведен в подчинение Администрации Президента. Кроме того, в своем недавнем обращении к руководству РИСИ президент России Владимир Путин сказал, что этот институт должен работать так «чтобы работы этого учреждения ложились бы в основу деятельности государственных органов, доходили бы до средств массовой информации, до общественности».

То есть, речь отнюдь не идет о какой-то шарашкиной конторе - РИСИ это фактически мозговой центр, формирующий стратегичекую политику РФ. С этим и связана столь острая реакция на высказывания его руководителя со стороны официального Минска. В котором правильно поняли, что Решетников всего лишь озвучил подлинное отношение Москвы к белорусской государственности и культуре.