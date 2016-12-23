После пожара в Татарстане обнаружили нетронутый Коран

ЦУМ г. Чистополь вспыхнул вечером во вторник. Площадь пожара составила 3 000 кв. м. Люди в огне не пострадали.

В сообществе «Типичный Чистополь» «Вконтакте» арендаторы и продавцы сгоревшего ЦУМа начали публиковать первые фотографии отделов после пожара. На изображениях запечатлено месиво из пепла, бетона, металла, пластика и льда. Среди пепелища в отделе золота нашли нетронутый огнем Коран, точнее тафсир Корана.

Подобные знамения от Всевышнего Аллаха уже случались и в других случаях возгорания. Так, во время пожара в мечети г.Кизляр, ни один Коран не сгорел. В Азербайджане выгорел дотла весь дом, но остался цел Коран. Такие удивительные случаи случались в Турции, Казахстане и в других местах.

Пусть эти знамения станут напоминаем людям о величии Корана и о том, Кто его сохраняет.