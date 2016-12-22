Варвару Караулову приговорили к 4,5 годам колонии

22 декабря Московский окружной военный суд приговорил бывшую студентку МГУ Варвару Караулову к четырем с половиной годам колонии годам лишения свободы. Таким образом, суд признал ее виновной в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Государственное обвинение просило суд приговорить Караулову к пяти годам лишения свободы.

Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова пропала 27 мая 2015 г. В начале июня она была задержана на турецко-сирийской границе с группой людей, которые собирались в Сирию и планировали присоединиться к «Исламского государству» (террористическая организация, запрещена в России). 12 июня Караулову вернули в Москву. В октябре 2015 г. ее арестовал Лефортовский суд.

22 ноября девушка отказалась от признательных показаний, которые ранее дала следствию. Она заявила, что признала вину из-за «уговоров» следствия и государственного защитника и, что сотрудники СК, записав ее слова, исказили их.

Караулова и ее защита отрицали ее стремление примкнуть к террористам.

Выступая с последним словом 21 декабря, Караулова просила о снисхождении. «Я не террористка, я не собиралась воевать и не готовилась к этому. Я страдала от этого, сейчас я это прекрасно понимаю, я осознала это только после того, как нас остановили на границе - все это было большой ошибкой, и поэтому я вернулась добровольно домой», - сказала она.

Примечательно, что в приговоре судья подчеркивает, что Варвара «продолжала совершать намаз в камере, несмотря на то, что сказала следователю, что больше этим не занимается». Упоминание этого факта в приговоре не может не свидетельствовать о предвзятости судьи к мусульманам. Если девушку обвинили в попытки вступить в ряды ИГИЛ, то зачем упоминать в приговоре о намазе? По логике судью, все, кто совершают намаз, – потенциальные сторонники ИГИЛ?