Мусульмане Киргизии «молчали» про Сирию

В Бишкеке 20 декабря состоялось мирное собрание, посвященное конфликту в Сирии. Участники акции держали в руках плакаты на кыргызском, английском и русском языках, призывающие мировую общественность к прекращению войны в Сирии.

«Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!

Достопочтенные братья и сестры! Воистину мусульмане - это единый организм, а если болит какая-то его часть, то на эту боль отзывается все тело.

Мы как приверженцы религии Ислам не можем не отреагировать на то, как наши братья и сестры испытывают такие горести и беды; мы не можем спокойно смотреть как их бесчеловечно подвергают бомбардировкам и расстрелам.

Мы говорим - нет войне и насилию!

Цель нашего митинга - это призыв к миру и добру. Однако ситуация в Алеппо заставляет нас не только молится Всевышнему Аллаху о наших братьях и сёстрах, но и предпринимать конкретные действия. Таким образом, от имени всех мусульман Кыргызстана мы хотим привлечь внимание мировой общественности принять срочные меры по урегулированию ситуации в Алеппо. Мы не можем молчать, когда мусульмане, в том числе и сотни детей, остаются в ловушке в восточной части Алеппо. Нас очень беспокоит их судьба. И сегодня наши сердца обливаются кровью, видя в какой ситуации находятся мирные жители Алеппо.

У нас не хватает слов, чтобы описать действия преступников совершающих такие бесчинства. В связи с этим во время проведения данной акции мы будем молчать, чтоб умма Мухаммада (с.а.в.) услышала призыв наших сердец, которые говорят - "Ваша боль - это наша боль! Ваши слёзы - это наши слёзы! Мы единая умма!" – было написано на страницах в Facebook организаторов акции.

Собравшиеся мусульмане, среди которых были женщины и дети, держали в руках плакаты: «Нет смысла говорить, лишь сердца наши плачут», «Нет войне», «Стоп бомбам», «Вместе с Алеппо горит и наша душа», «Бойся Аллаха! Не будь безразличным!», «Честь одной мусульманки – честь всех мусульман» и другие.