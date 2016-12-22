В Подмосковье подали в Прокуратуру против мусульманского центра

Против мусульманского культурного центра г. Электрогорске Московской области выступают общественные активисты, передает «Реальное время». По словам имам-мухтасиба восточной части области, председателя местной религиозной организации мусульман Дамира Булатова, в 2011 году в Минюсте была зарегистрирована мусульманская община Электрогорска.

Через 4 года мусульмане купили за 4 млн. рублей помещение бывшего дома культуры, которое являлось пристроем к жилому дому. Мусульмане проводили там пятничные намазы и праздники. Община начала делать капитальный ремонт в здании и глава администрации полностью согласовал проект реконструкции.

Так как в центре проводятся ремонтные работы, мусульмане взяли в аренду помещение на окраине города.

Но мусульманский центр пришелся не по духу жителям, и они написали заявление в прокуратуру. Противники просят провести проверку законности публичных слушаний при регистрации общины, аренды временного помещения, а также законность документов на ремонт и реконструкцию здания. Письмо подписали 745 человек, которые начали собираться еще в 2013 году.

При этом, как утверждает Дамир хазрат, мусульманский центр не будет мечетью и не будет иметь минаретов и полумесяцев. Здесь планируется проведение выставок, молодежных мероприятий и праздников. «Да, молельная комната тоже будет, как это есть в аэропортах или больницах. При этом аэропорт и больницу никто не называет культовыми зданиями», - подчеркивает хазрат.