Девочку, выжившую в Алеппо, принял Эрдоган

"Маленький голос Алеппо", выжившая под российскими и асадитскими бомбардировками, и эвакуированная вместе с семьей из захваченного шиитскими сектантами города вместе с матерью посетила президента Турции Реджепа Тейипа Эрдогана. Напомним, что речь идет о сирийской девочке Бане, которая вела во время бомбардировок блог в твиттере, на который было подписано 200 000 человек.

Семья Баны и десятки тысяч таких, как она, были эвакуированы из города на безопасные территории благодаря прямому участию Турции - как дипломатическому (переговорам с Россией о выделении гуманитарных коридоров), так и материально-техническому (обеспечение транспортными средствами для эвакуации, строительство городков для беженцев и т.п.).

Маленькая сирийка рассказала президенту Турции и его супруге о том кошмаре, через который пришлось пройти ей и другим жителям Алеппо под непрерывными авиационными и артиллерийскими обстрелами. Со своей стороны турецкий лидер сказал, что его страна стояла и будет стоять с сирийским народом, и что они день и ночь работали для того, чтоба такие как Бана могли выехать из города на безопасные территории.

Отметим, что эта гуманитарная акция Эрдогана вызвала очередной вал нападок среди российских комментаторов, связавших ее чуть ли не с убийством российского посла Карлова. Если Эрдоган поддерживает жертв бомбардировок в Алеппо, а убийца мстил за них, то, может быть, он действовал с ведома или даже по поручению турецкого лидера - такую бредовую логику пытаются распространять данные деятели.

Данные деятели никак не могут понять, что конструктивные отношения с Россией, кстати, выгодные обеим сторонам, нужны Турции для решения своих задач (как и России для решения своих), но из стремления к ним Анкары отнюдь не вытекает то, что она собирается менять свою отношение к тем вопросам, по которым позиции сторон расходятся, будь то будущее Сирии или принадлежность Крыма. Что же касается терроризма, в отличие от российских властей, турецкие еще ни разу не были замечены в использовании таких методов, ни в мире, ни на своей территории.